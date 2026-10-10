« J'ai la conscience tranquille » : Arteta répond à une question embarrassante au sujet de Manchester City

Alors que les répercussions de l'affaire des infractions financières de Manchester City s'intensifient, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est retrouvé face à une question directe concernant sa période passée au sein du club sous la direction de Pep Guardiola. Malgré ses tentatives d'éviter d'entrer dans les détails de l'affaire, sa réponse en un seul mot a clairement révélé sa position : « Oui, j'ai la conscience tranquille ».

Arteta a été l'adjoint de Guardiola entre 2016 et 2019, une période couverte par les enquêtes relatives aux infractions aux règles de la Premier League, et à l'issue de laquelle la commission indépendante a conclu à l'existence d'infractions, selon le rapport publié dans cette affaire, tandis que Manchester City a fait appel de la décision.

Lors de sa première conférence de presse depuis la publication de la décision, l'entraîneur d'Arsenal a insisté, dans des propos rapportés par la BBC, sur la nécessité de respecter les procédures judiciaires, refusant de commenter les détails de l'affaire avant le règlement de l'appel.

Mais lorsqu'on lui a posé une question directe sur son sentiment de sérénité à l'égard de sa période à Manchester City, il a répondu brièvement : « Oui », une réponse remarquée, avant de refuser de répondre à une autre question sur le fait de savoir s'il avait parlé avec Guardiola de l'affaire, déclarant : « Je préfère ne pas répondre à ces questions ».

Au sujet des accusations relatives à la conclusion par le club de contrats fictifs avec certains partenaires commerciaux afin de dissimuler la réalité de ses revenus, Arteta a déclaré : « Je comprends parfaitement la question, mais il est extrêmement important de respecter les procédures et le calendrier. L'affaire n'est pas encore tranchée en raison de l'appel, et ma position, qui est aussi, je pense, celle du club, est de ne pas faire davantage de commentaires jusqu'à ce que la question soit entièrement réglée ».

Arteta a également refusé de préciser si l'appel et la sanction éventuelle devaient être réglés au cours de la saison en cours afin de préserver l'intégrité de la compétition, se contentant d'affirmer sa confiance envers les instances chargées de la gestion de l'affaire, en déclarant : « Il y a des personnes responsables de ce processus et de la prise des bonnes décisions, et je suis convaincu que l'affaire sera tranchée de la manière appropriée. Nous devons avoir confiance en cela ».

Dans un autre registre, l'entraîneur espagnol a affirmé croire à 100 % que la Premier League demeure la meilleure du monde.

Arsenal se prépare à affronter Leeds United, cinquième au classement, ce samedi à l'Emirates Stadium, dans un match où il cherche à poursuivre la lutte pour la première place, puisqu'il accuse un retard de trois points sur Manchester City, leader du championnat.