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Le jeune talent de Chelsea Estevao reconnaît que son manque de temps de jeu régulier à Stamford Bridge est une source de frustration cette saison. L’adolescent brésilien a récemment retrouvé son rythme en sélection, mais son avenir en club reste au cœur des discussions alors que des géants européens s’intéressent à lui.

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Le prodige brésilien frustré à Stamford Bridge

Le joueur de 19 ans connaît un début de saison en dents de scie sous la direction de Xabi Alonso. Malgré les grandes attentes suscitées par son arrivée dans l’ouest de Londres, Estevao n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League cette saison. Cette unique titularisation remonte au 31 octobre, face à Manchester United. Il s’était alors fait remarquer lors d’une victoire 2-0, mais a depuis surtout dû se contenter de brèves entrées en jeu, quand il n’est pas resté sur le banc. Plus récemment, il n’a pas été retenu dans le groupe lors de la défaite contre Liverpool aux tirs au but en Carabao Cup, une décision qui a suscité des interrogations sur son rôle immédiat dans l’effectif.

Alonso a déjà tenté de minimiser les inquiétudes concernant la progression et la place de l’ailier dans l’effectif, affirmant publiquement que le jeune joueur aurait sa chance à mesure que le calendrier se chargerait. Toutefois, selon plusieurs informations, l’ancien talent de Palmeiras serait de plus en plus désabusé par son rôle secondaire à Chelsea.

Après être entré en jeu à la mi-temps lors d’une décevante défaite 1-0 contre Sunderland au Stadium of Light, l’adolescent a profité de la trêve internationale pour montrer ses qualités, avec un but et deux passes décisives lors de la large victoire 7-0 du Brésil contre Singapour, en Asie du Sud-Est.

Estevao brille avec le Brésil et salue Ancelotti

Loin des contraintes tactiques de Stamford Bridge, Estevao a semblé retrouver de l’allant sous le maillot de son pays. Après sa prestation efficace au National Stadium, l’ailier a souligné le regain de confiance que lui apporte le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti. Face aux médias, l’attaquant a mis en évidence le contraste saisissant entre son rôle avec le Brésil et sa situation actuelle en Angleterre. « Je suis très heureux d’avoir eu du temps de jeu lors des matches amicaux », a-t-il expliqué à ESPN Brasil.

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Les propos de l’adolescent laissent entrevoir son envie d’avoir en Premier League le même niveau de responsabilités que celui dont il bénéficie actuellement sur la scène internationale. Estevao a souligné que l’équipe restait concentrée sur sa propre progression collective malgré l’agitation extérieure qui entoure souvent les quintuples champions du monde. « Nous pensons à nous-mêmes, à ce que nous pouvons mieux faire… que le stade soit plein ou non, nous pensons à faire notre part pour pouvoir progresser », a-t-il ajouté.

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Getty Images

Si son temps de jeu à Chelsea constitue une préoccupation majeure, l’avenir à long terme de l’ailier est lui aussi scruté. De récentes rumeurs évoquent un possible transfert du Brésilien au Paris Saint-Germain, champion de France, alors qu’il réfléchirait à son avenir en raison de son manque de temps de jeu.

Interrogé sur ces rumeurs après le match contre Singapour, Estevao a préféré répondre sur le ton de la plaisanterie plutôt que de manière définitive. Selon SportsCenter Brasil, l’attaquant a simplement souri et répondu « Au revoir, les gars » avant de quitter la zone mixte, évitant ainsi toute autre question sur un éventuel départ en Ligue 1.

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L’attention se tourne désormais vers le championnat : Chelsea se prépare à recevoir Leeds United ce samedi pour un match crucial. Pour Alonso, le défi sera de gérer les attentes suscitées par l’un des jeunes talents les plus prometteurs au monde tout en préservant l’équilibre d’une équipe capable de remonter au classement de Premier League.