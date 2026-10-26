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L’attaquant de l’Inter Milan Marcus Thuram a été époustouflant dans le temps additionnel, inscrivant le but égalisateur avant d’obtenir le penalty de la victoire lors du succès 2-1 face à la Fiorentina. Le Français a dédié sa célébration à son capitaine blessé, Lautaro Martinez.

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Thuram inspire un renversement de situation spectaculaire dans le temps additionnel à San Siro

Marcus Thuram a été le héros de l'Inter Milan, qui a marqué deux fois dans le temps additionnel pour arracher une victoire 2-1 face à la Fiorentina après avoir été mené. L'équipe de Cristian Chivu a dominé, avec 33 tirs, mais a concédé l'ouverture du score sur une superbe frappe de Jimenez, joueur de la Fiorentina.

Alors que David De Gea multipliait les arrêts, l'Inter semblait condamné, jusqu'à ce que Thuram prenne les choses en main à la 90e minute.

L'attaquant français a inscrit un superbe but égalisateur d'une frappe enroulée, avant d'obtenir un penalty trois minutes plus tard, permettant à son équipe de prendre les trois points.

Le Français explique sa célébration à la Lautaro et l'état d'esprit de l'équipe

Après le match, Thuram a expliqué pourquoi il avait repris la célébration habituelle du capitaine Lautaro Martinez après avoir inscrit son septième but consécutif à San Siro. « Nous avons la confiance d'une équipe qui sait qu'un match peut se gagner même à la fin. Nous savons que nous pouvons toujours gagner », a déclaré Thuram.

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« J'ai célébré comme Lautaro parce que, ces derniers temps, il marque à la 90e minute. »

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« Le penalty ? Une erreur est possible. Je dois continuer à insister dans la surface et à essayer de tromper les défenseurs. Ensuite, des penalties peuvent arriver », a-t-il ajouté.

La persévérance de l'Inter finit par avoir raison de De Gea

La prestation sans relâche de Thuram est venue au terme d'un après-midi frustrant face à De Gea, auteur d'arrêts décisifs, tandis que Carlos Augusto a trouvé les montants à deux reprises pour l'Inter.

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Thuram a gardé son sang-froid pour provoquer la faute décisive de Valdepenas, défenseur de la Fiorentina, qui a entraîné le penalty à la 93e minute.

Interrogé sur la cérémonie de remise des prix prévue lundi, Thuram a ajouté : « Le Ballon d'Or demain ? Je serais heureux qu'un Français le remporte. »

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L'Inter maintient la pression en tête de la Serie A

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