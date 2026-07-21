Selon Fabrizio Romano, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 nourrit l’ambition de jouer un jour pour les Merengues. « Rodri rêve de porter les couleurs du Real Madrid. Il adorerait rejoindre le Real Madrid », a révélé l’expert lundi sur sa chaîne YouTube.

Selon l’expert, ce projet de transfert s’explique par le passé du joueur, pour qui rejoindre la capitale espagnole équivaudrait à un retour aux sources : formé à l’Atlético Madrid, il a porté le maillot des Colchoneros lors de la saison 2018-2019. En mars, l’international espagnol avait lui-même confié qu’il serait difficile de refuser une approche des Merengues.

Selon l’expert italien, un transfert ne serait toutefois envisageable qu’à l’été 2025. « Pour l’instant, le dossier entre le Real Madrid et Rodri est bloqué à cause du président du club », a-t-il expliqué en pointant du doigt Florentino Pérez, qui ne serait pas encore pleinement convaincu par ce recrutement et constituerait le « principal obstacle » à l’opération.

La donne pourrait toutefois évoluer l’été prochain, si le milieu de terrain se retrouvait libre de tout contrat. Pour l’instant, son engagement avec Manchester City court jusqu’en juin 2027, et les Citizens souhaitent clarifier la situation sans tarder en lui proposant une nouvelle prolongation à long terme. Selon Romano, Rodri aurait d’ailleurs déjà reçu une « offre financière très importante ».

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Bien plus qu’un champion du monde : le palmarès bien rempli de Rodri

Rodri défend les couleurs de Manchester City depuis 2019, date à laquelle les Citizens ont activé sa clause libératoire de 70 millions d’euros. Sous le maillot des Skyblues, il a conquis quatre titres de champion d’Angleterre, deux FA Cups et une Ligue des champions. Sur le plan individuel, il a été couronné Ballon d’Or 2024. Dès cette époque, des rumeurs laissaient entendre qu’il pourrait succéder au duo de milieux de terrain Toni Kroos et Luka Modric, en rejoignant précisément le club qui avait alors boycotté la remise de ce prix en sa faveur.

Dimanche dernier, il a également été sacré champion du monde avec l’Espagne face à l’Argentine, et a été désigné meilleur joueur du tournoi. Deux ans auparavant, il avait déjà remporté le Championnat d’Europe avec l’équipe nationale en Allemagne.

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Olise fait lui aussi l’objet de rumeurs : qui le Real a-t-il déjà recruté ?

À Madrid, il n’est pas la seule star du Mondial dont le nom circule : Michael Olise est également régulièrement associé au Real et, comme Rodri, il rêverait d’un transfert. L’ailier aurait déjà confié ses intentions à ses coéquipiers en équipe de France, même si le Bayern n’aurait pas encore officialisé cette demande de départ.

Au-delà des rumeurs, les Merengues ont déjà enregistré leurs premiers transferts. José Mourinho, de retour sur le banc du Santiago Bernabéu, pourra compter la saison prochaine sur Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, tous coéquipiers de Rodri en équipe de France. Selon certaines informations, « Mou » voudrait en outre absolument recruter un nouveau joueur pour le milieu de terrain.







