Italie, Kean : « Heureusement que le but est arrivé. Le public nous a beaucoup encouragés. »

Le but de Moise Kean a scellé le sort du match entre l'Italie et l'Irlande du Nord, qualifiant ainsi les Azzurri pour la finale des barrages en vue de la Coupe du monde. L'attaquant, qui a inscrit le but du 2-0 après l'ouverture du score de Tonali, s'est exprimé à la fin de la rencontre au micro de la Rai.

L'IMPORTANCE DU BUT - « Nous devions rester lucides. Maintenant, nous visons le deuxième match, qui est bien plus important. Cette victoire nous donne la force d'aller de l'avant. L'important, c'est d'y aller, même si l'on se trompe. Heureusement que le but est arrivé. »

LE PUBLIC - « Il nous a donné l'élan dont nous avions besoin. Cette soirée nous motive, nous formons un excellent groupe et nous abordons la finale avec confiance. Nous nous entendons bien entre nous et nous nous donnons à 100 % les uns pour les autres. »