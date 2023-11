Italie : Arrigo Sacchi allume la Squadra Azzurra après la qualification à l’Euro

Légende absolue du football italien, Arrigo Sacchi a envoyé un message fort à la Nazionale après sa qualification à l’Euro 2024.

L’Italie s’est qualifiée à l’Euro 2024 au terme d’un match piège contre l’Ukraine lundi. Une qualification acquise dans la douleur grâce à un score nul et vierge qui libère tout un peuple. Ancien entraineur de l’AC Milan et véritable icône du football italien, Arrigo Sacchi est revenu sur la qualification de la Squadra Azzurra dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Une Italie sans grands repères ces dernières années

L’Italie a été très inconstante ces dernières années. Après avoir manqué la Coupe du Monde 2018, la Nazionale s’est qualifiée à l’Euro 2020 qu’elle a remporté au terme d’un brillant parcours. Cependant, les champions d’Europe en titre vont une nouvelle fois, manquer la qualification au Mondial 2022. Une situation que le peuple italien a cru revivre tout au long des éliminatoires de l’Euro 2024. La Squadra Azzurra s’est finalement qualifiée grâce à une meilleure différence de buts que l’Ukraine avec qui elle compte le même nombre de points (14). Un dénouement heureux qui n’a pas manqué de faire plaisir à Arrigo Sacchi.

Arrigo Sacchi se réjouit de la qualification

Ayant suivi la rencontre entre l’Italie et l’Ukraine comme tous les Italiens, Arrigo Sacchi se réjouit de la victoire tout en reconnaissant le mérite de l’équipe. « Ça s’est bien passé. Nous sommes au Championnat d’Europe, c’est le résultat que nous voulions. Mais maintenant, ne commettons pas les erreurs du passé, ne pensons pas que nous sommes devenus des phénomènes car sinon nous nous retrouverons sur le terrain. Ils ont tout donné et pour moi, compte tenu des conditions, cela suffit. J’ajouterai que si nous avions perdu, ce que nous ne méritions pas, aucun blâme n’aurait pu être imputé à ce groupe de joueurs et à l’entraîneur », a déclaré l’Italien.

Sacchi demande une remise en cause de la Nazionale

Par ailleurs, Arrigo Sacchi que l’équipe nationale italienne n’est pas dans sa meilleure forme ces dernières années. Pour le légendaire entraineur italien, la Nazionale doit se remettre en cause pour pouvoir redevenir une équipe redoutable et avec des certitudes. « Ce serait une erreur impardonnable (de ne pas se remettre en question, ndlr). Cette qualification doit être un point de départ, pas un point d’arrivée. Si nous voulons devenir une équipe nationale de premier plan, nous devons changer plusieurs choses, et je ne parle pas de problèmes tactiques. Nous sommes derrière toutes les principales équipes nationales européennes. L’Italie n’a qu’un seul centre technique fédéral, la France en a seize. Même la Suisse, qui a trois centres, nous bat. Nous devons avoir le courage de regarder d’autres réalités et, si possible, de nous inspirer », a ajouté Arrigo Sacchi.