Issus de deux continents, les arbitres du match Égypte-Australie ont été désignés pour la Coupe du monde

La FIFA a officialisé ce mercredi l’équipe d’arbitrage qui dirigera le match Égypte-Australie, programmé vendredi en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons abordent pour la première fois de leur histoire les phases à élimination directe de la Coupe du monde, après avoir validé leur billet pour les huitièmes de finale de l’édition 2026.

Les Pharaons ont terminé à la deuxième place du groupe 7, derrière la Belgique et devant l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

L’équipe d’arbitrage du match Égypte-Australie est la suivante :

Arbitre central : l’Uruguayen Gustavo Tiguera

Assistants : Carlos Barrero

Deuxième arbitre assistant : l’Uruguayen Nicolás Taran

Quatrième arbitre : le Suisse Sandro Scherer

Arbitre supplémentaire : le Suisse Stéphane de Almeida



