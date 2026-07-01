Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Issus de deux continents, les arbitres du match Égypte-Australie ont été désignés pour la Coupe du monde

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
Australie
Égypte
É.-U.

Le match des 32es de finale

La FIFA a officialisé ce mercredi l’équipe d’arbitrage qui dirigera le match Égypte-Australie, programmé vendredi en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons abordent pour la première fois de leur histoire les phases à élimination directe de la Coupe du monde, après avoir validé leur billet pour les huitièmes de finale de l’édition 2026.

Les Pharaons ont terminé à la deuxième place du groupe 7, derrière la Belgique et devant l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

L’équipe d’arbitrage du match Égypte-Australie est la suivante :

Arbitre central : l’Uruguayen Gustavo Tiguera

Coupe du monde
Australie crest
Australie
AUS
Égypte crest
Égypte
EGY

Assistants : Carlos Barrero

Deuxième arbitre assistant : l’Uruguayen Nicolás Taran

Quatrième arbitre : le Suisse Sandro Scherer

Arbitre supplémentaire : le Suisse Stéphane de Almeida


Publicité