Ismael Saibari s'en va définitivement au Bayern Munich, comme l'a annoncé le PSV mercredi. Le milieu offensif signe un contrat de plusieurs années avec le champion d'Allemagne. Le transfert de Saibari s'élève à un montant maximal de 55 millions d'euros, ce qui constitue un record.

« Isi, c’est le moment pour lequel tu as travaillé si dur. Grâce à ton dévouement, ton talent et ta persévérance, tu as mérité cette nouvelle étape dans ta carrière. Nous sommes fiers de tout ce que tu as accompli à Eindhoven et te souhaitons beaucoup de succès à Munich », a déclaré le PSV sur X.

« Ce départ suscite des sentiments mitigés », réagit Saibari sur la chaîne officielle du PSV. « Le Bayern Munich est un club incroyablement prestigieux, et j’ai vraiment hâte d’y mettre les gaz à fond. En même temps, beaucoup de personnes au sein du PSV vont beaucoup me manquer. Au fil des années, Eindhoven est devenu mon chez-moi. J’y ai passé des moments inoubliables et j’y ai eu de formidables opportunités. Le PSV m’a donné les moyens de devenir la personne et le footballeur que je suis aujourd’hui. »

Le PSV réalise une plus-value considérable sur un joueur acheté 200 000 euros au KRC Genk il y a six ans.

Sous les couleurs du PSV, il a disputé 142 matchs officiels, inscrivant 42 buts et délivrant 29 passes décisives. Il quitte le club avec huit titres nationaux à son palmarès et s’est imposé comme un international marocain très apprécié.

C’est lui qui a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Lors de la séance de tirs au but haletante, le meneur de jeu marocain a inscrit le but décisif.

Le joueur du PSV, qui s’apprête à quitter le club, impressionne également au Mondial et a déjà inscrit trois buts. Le Maroc affrontera en huitièmes de finale le pays hôte, le Canada, vainqueur in extremis de l’Afrique du Sud.