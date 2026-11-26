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Alexander Isak a inscrit deux buts lors de la victoire 3-0 de Liverpool face au Club Brugge en Ligue des champions, portant l’équipe d’Andoni Iraola à 12 points après cinq matches de phase de ligue. Après la rencontre, l’attaquant suédois a attribué son lob en fin de match à la persévérance d’Alisson Becker sur les longs ballons et assuré que l’attaque de Liverpool commençait à trouver ses marques.

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Isak marque deux fois et assure une quatrième victoire en Ligue des champions

Alexander Isak a signé un doublé plein de sang-froid mercredi soir, lors de la victoire 3-0 de Liverpool sur le terrain du Club Brugge en Ligue des champions. L’équipe d’Andoni Iraola compte désormais 12 points sur 15 possibles en phase de ligue. L’attaquant a ouvert le score rapidement au stade Jan Breydel, après une interception de Bradley Barcola sur une passe mal ajustée de Yann Sommer. Dominik Szoboszlai, capitaine par intérim, lui a ensuite servi le ballon pour une reprise facile en première intention.

« C’était une victoire parfaite à l’extérieur », a déclaré Isak à TNT Sports après le coup de sifflet final. « Jusqu’à notre deuxième but, il était impossible de savoir dans quel sens le match allait basculer, parce que [Club Brugge] jouait bien et défendait en marquage individuel. Le match allait vite, d’un but à l’autre du terrain. Nous avons donc parlé à la mi-temps de la nécessité de marquer ce deuxième but. »

Isak remercie Alisson Becker pour son lob en fin de match

Le Club Brugge a longtemps mis Liverpool à rude épreuve avant que Florian Wirtz ne double la mise à la 79e minute, permettant à Isak de sceller le résultat en fin de rencontre. À la réception d’un long dégagement du gardien Alisson Becker, Isak s’est échappé sur le côté gauche avant de lober Sommer avec sang-froid.

« J’ai été en un contre un avec un défenseur pendant tout le match. Ali [Becker] a essayé de m’envoyer le ballon à plusieurs reprises et je suis content qu’il n’ait pas arrêté d’essayer, parce que la dernière tentative était bonne et que j’ai pu me retrouver en face-à-face avec le gardien », a expliqué Isak.

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L’attaque de Liverpool commence à trouver ses marques

Avec Virgil van Dijk sur le banc au coup d’envoi et l’ailier adolescent Rio Ngumoha entré à la place de Victor Munoz, blessé, à la 41e minute, Liverpool avait largement remanié son équipe, sans perdre son efficacité en transition. Isak a assuré que sa forme personnelle reflétait la complicité grandissante entre les attaquants d’Iraola.

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« Il est toujours difficile de dire exactement où on en est et à quel point on est bon. Je peux dire que je me sens bien et, surtout, que l’équipe va bien. C’est là que nous voulons être et, espérons-le, les choses ne feront que s’améliorer », a-t-il déclaré. « L’attaque, dans son ensemble, commence à trouver ses marques ; nous avons beaucoup de combinaisons différentes et notre attaque est dangereuse quel que soit le joueur qui entre, donc c’est encourageant. »

Le FC Porto attendu à Anfield pour la suite de la phase de ligue

Cette quatrième victoire européenne de la saison permet à Liverpool de maîtriser son destin en phase de ligue, alors qu’il lui reste trois matches à disputer.

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L’équipe d’Iraola retrouvera désormais Anfield pour son prochain rendez-vous de Ligue des champions face au FC Porto, où Isak tentera de prolonger sa série de buts.