Iraola : voyons où nous en sommes face à une équipe comme l'Atlético Madrid

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, se prépare pour son premier match en Ligue des champions, lorsqu'il recevra l'Atlético Madrid dirigé par Diego Simeone, demain mercredi, au stade d'Anfield, lors de la première journée du premier tour de la compétition continentale.

Iraola a pris en charge Liverpool au début de la saison actuelle, succédant au Néerlandais Arne Slot, limogé en raison des mauvais résultats de la saison dernière.

Iraola a déclaré au début de la conférence de presse ce mardi : « Oui, je pense bien sûr que c'est une soirée particulière pour moi. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site officiel de Liverpool : « Tout le monde parle des soirées de Ligue des champions au stade d'Anfield, et le premier match sera contre un adversaire redoutable, l'Atlético Madrid. Simeone réalise un travail formidable en tant qu'entraîneur. Je pense que le fait d'atteindre les objectifs du club chaque saison, année après année, est quelque chose d'extraordinaire, et c'est assurément un grand défi pour nous. »

Il a ajouté : « Il a assurément beaucoup plus d'expérience que moi dans ce type de matchs, mais j'espère que nous parviendrons demain à livrer une belle rencontre. »

Il a poursuivi : « Il a été difficile pour moi, lorsque j'ai débuté ma carrière d'entraîneur il y a sept ou huit ans, d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et j'espère profiter de cette expérience. »

Il a enchaîné : « C'est une grande responsabilité et un défi immense, mais je suis fier d'être sur le banc demain, et pour l'instant, je me concentre sur la meilleure façon de construire l'équipe pour livrer un bon match, gagner, et démarrer fort en Ligue des champions. »

L'entraîneur espagnol a continué : « Je pense que notre objectif principal vendredi dernier était de gagner, car nous étions déçus après deux matchs nuls consécutifs, et nous avions un besoin pressant de la victoire. Mais j'ai aussi ressenti de l'optimisme après avoir vu la belle performance de certains joueurs, et j'ai vu l'équipe entamer le match avec plus de force et plus d'engouement, surtout en première période, et je pense que c'est la voie que nous voulons continuer à suivre. »

Au sujet de la principale différence entre les styles de jeu de Liverpool et de l'Atlético Madrid, il a déclaré : « Je pense que l'Atlético Madrid est une équipe qui joue de façon excellente. Nous remarquons toujours dans les équipes de Simeone qu'elles ont davantage la possession du ballon, surtout dans les premières phases du match. »

Il a complété : « Ils bénéficient d'un grand dynamisme grâce à leurs quatre joueurs de la ligne d'attaque, ce qui rend parfois difficile de les arrêter, en raison des fréquentes permutations entre leurs joueurs dans les positions offensives. Ce ne sera pas facile pour leurs adversaires, ni pour nous demain. »

Concernant l'épreuve de ses capacités d'entraîneur en Ligue des champions, il a expliqué : « Je pense que c'est un match de Ligue des champions, c'est notre premier match contre l'une des plus fortes équipes que nous affronterons, mais au bout du compte, c'est du football. Nous jouons aussi contre d'excellentes équipes en Premier League. »

Il a souligné : « Je pense que je connais bien l'Atlético Madrid, et certains de ses joueurs. Ce sera un match test difficile, et il l'aurait été même si je n'étais pas l'entraîneur, car c'est notre premier match en Ligue des champions contre un autre grand club. C'est un match magnifique, et un véritable test pour l'équipe dans son ensemble, et je pense qu'il nous montrera notre niveau de performance. Nous avons montré de bons indicateurs vendredi dernier, et maintenant voyons où nous en sommes face à une équipe comme l'Atlético Madrid. »

Il s'est repris : « Je ne vous révélerai pas la composition de départ, vous me demandez si je vais faire beaucoup de changements ou non, mais les joueurs de mon équipe ne connaissent pas la composition, donc je ne vous la révélerai assurément pas. Je dois prendre en compte le fait que nous avons plus de matchs, et qu'ils ont besoin de davantage d'entraînements physiques, mais je ne pense pas que ce sera le scénario le plus difficile auquel je ferai face cette saison, car nous avons joué vendredi, nous avons donc eu de bons jours de repos. »

Au sujet de Milos Kerkez, il a complété ses déclarations : « Je pense que Milos a livré une belle performance vendredi dernier. Je le connais bien, et je connais son potentiel. Il possède encore beaucoup de potentiel malgré son jeune âge, en plus d'une bonne expérience en Premier League et avec la sélection de son pays, et c'est un joueur en qui j'ai entièrement confiance. »

Il a conclu : « Il a besoin de progresser dans de nombreux aspects, comme n'importe quel autre joueur, tout comme moi j'ai besoin de progresser dans de nombreux aspects. Mais je suis prêt à essayer de l'aider d'abord à devenir un meilleur joueur, et je pense qu'il est sur la bonne voie. Je pense qu'il a livré une belle performance avec nous vendredi dernier. »

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