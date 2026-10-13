Iraola en situation délicate face au LASK : des absences lourdes de conséquences et des doutes autour de Van Dijk

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L'entraîneur de Liverpool défend Wirtz et Barcola

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Liverpool s'est déplacé en Autriche pour affronter le LASK lors de son premier match à l'extérieur en Ligue des champions cette saison. La délégation du club a quitté l'Angleterre pour l'Autriche sans son trio de blessés : Alexander Isak, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai.

Les trois joueurs avaient également manqué la défaite de Liverpool 3-0 contre Manchester City en Premier League, dimanche.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Andoni Iraola a reconnu qu'il ne savait pas quand le trio ferait son retour, tout en assurant qu'il ne faudrait pas attendre très longtemps avant qu'ils soient prêts, selon Sky Sports.

Il a déclaré : « Ils ne sont pas loin, mais c'est difficile de vous le dire maintenant. Aucun des trois ne s'est entraîné avec le groupe. Nous gérons cela au jour le jour, et je ne sais pas s'ils seront disponibles contre Brentford, Villarreal ou Brighton. »

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Il a indiqué que Virgil van Dijk s'était plaint d'une douleur à la jambe après le match contre City, mais il l'a tout de même inclus dans le groupe de 23 joueurs.

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Iraola a convoqué trois joueurs issus des équipes de jeunes, Jayden Danns, Wellity Lucky et Josh Sonni-Lambie, après que Wataru Endo et Federico Chiesa n'ont pas été inscrits sur la liste de Liverpool pour la Ligue des champions.

Une confiance totale en Wirtz et Barcola

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Par ailleurs, Iraola a affiché une confiance de 100 % en Florian Wirtz et Bradley Barcola, tous deux critiqués pour leur niveau depuis leur arrivée pour des transferts dépassant les 100 millions de livres sterling.

Iraola a déclaré : « Il est vrai que Cody, Alex et Dom sont nos principaux buteurs cette saison, parce qu'ils sont ceux qui jouent le plus à ces postes. Nous avons besoin que d'autres joueurs nous apportent ces chiffres, et nous faisons confiance aux joueurs disponibles actuellement. »

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Il a ajouté : « Bradley et Flo (Wirtz) ont livré de bons matches et d'autres moins bons, comme tout le monde, mais nous connaissons leur niveau et nous sommes pleinement convaincus qu'ils vont performer. »

Au sujet de Wirtz, il a précisé : « Il n'a peut-être pas livré son meilleur match, mais il a réalisé de bonnes prestations avec nous cette saison. Tout le monde commence à chercher des réponses. Je pense qu'il a été bon avec sa sélection et qu'il a marqué un but. Il connaîtra des matches meilleurs et d'autres moins bons, mais j'aime regarder les choses de manière collective. »

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Des changements attendus

La rencontre de Linz est la deuxième des six matches que Liverpool doit disputer en 18 jours, et Iraola a confirmé qu'il procéderait à des changements dans sa composition.

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Il a déclaré : « Pour préserver la fraîcheur et en raison de quelques petites douleurs, il sera difficile d'aligner le même onze de départ demain. »

Il a ajouté : « Nous voulons gagner et nous voulons bien démarrer en Ligue des champions. Nous avons obtenu notre première victoire et nous en voulons une deuxième, car nous cherchons à remporter le plus de matches possible. »