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Ipswich Town - Sunderland : aperçu complet du match de Premier League

Ipswich
Sunderland

Présentation complète du match entre Ipswich Town et Sunderland, alors que la saison 2026-2027 de Premier League s’apprête à débuter. Tactiques, nouvelles des équipes, transferts et plus encore.

crest
Premier League - Journée 1
Portman Road

Ipswich Town contre Sunderland débutera le 22 août 2026 à 10h00 EST et 15h00 GMT.

Ipswich est de retour dans la cour des grands

Ipswich a dépensé plus de 100 M£ pour 10 nouvelles recrues dans le but de rendre l'équipe plus solide qu'elle ne l'était après sa relégation il y a deux ans, lorsqu'elle s'était concentrée sur des joueurs déjà confirmés en Championship. Au moment de la rédaction de cet article, le club affiche le quatrième plus gros solde net de dépenses en Premier League.

Issa Diop et Sasa Lukic ont rejoint le club en provenance de Fulham, tandis que Florentino Luís a été recruté à Burnley pour renforcer les options au milieu de terrain. L'entraîneur Gary O'Neil s'appuiera fortement sur le retour du milieu créatif Julio Enciso. Le Paraguayen de 22 ans revient pour un deuxième passage chez les Tractor Boys après un séjour à Brighton. La recrue la plus marquante d'Ipswich reste toutefois l'attaquant brésilien Emerson, arrivé de Toulouse pour 24 M£.

Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

Ipswich cherchera à provoquer des pertes de balle

La saison dernière, Ipswich excellait dans l'exploitation des pertes de balle hautes. L'équipe a généré des tirs sur 22,2 % de ces situations, soit plus du double de la moyenne de Championship, qui était de 10,4 %.

Sunderland est désormais installé en Premier League

Sans doute l'une des histoires de la saison dernière, Sunderland a terminé septième pour sa première saison de retour en EPL, son meilleur classement depuis la saison 1999-2000 sous Peter Reid. Il faudra voir comment l'entraîneur Régis Le Bris gère les exigences supplémentaires du football européen ajoutées au calendrier, mais c'est un problème appréciable au moment d'entamer la première aventure continentale du club depuis 53 ans. Le défenseur belge expérimenté Thomas Meunier est pour l'instant leur seule acquisition majeure après son arrivée libre en provenance de Lille. Le club a également conservé son capitaine et maître à jouer du milieu, Granit Xhaka, malgré l'intérêt de Chelsea pour le vétéran suisse. La star de la RD Congo Noah Sadiki évoluera aux côtés de Xhaka dans un double pivot.

Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty Images

La suprématie du Nord-Est en jeu

L'équipe de Le Bris a réalisé le doublé contre son grand rival Newcastle United, portant sa série en championnat à 11 matches sans défaite.

Sunderland est à l'aise sans le ballon

La saison dernière, Sunderland a affiché la cinquième plus faible possession moyenne de Premier League, avec 44,9 %, et seules les trois équipes reléguées ainsi qu'Everton ont eu moins le ballon. Le club devra étoffer son effectif avant la fermeture du mercato, avec potentiellement plus de 50 matches à disputer cette saison.

Chemsdine TalbiSunderland

Compositions probables

Ipswich (4-2-3-1) : Scherpen ; O'Shea, Diop, Greaves, Davis ; Lukic, Nunez ; Fatawu, Enciso, Maeda ; Emersonn.

Sunderland (4-3-3) : Roefs ; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume ; Xhaka, Sadiki, Le Fée ; Talbi, Brobbey, Angulo.

Brian BrobbeySunderland

Nouvelles des équipes & effectifs

Ipswich vs Sunderland Équipes probables

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formation
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Entraineur

  • Gary O´Neil

Gary O'Neil doit se passer d'Azor Matusiwa et de Jack Taylor, blessés, alors qu'Ipswich prépare son ouverture de saison en Premier League. Aucune suspension n'est actuellement enregistrée, et aucune composition probable confirmée n'a été communiquée avant cette rencontre. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Regis Le Bris fait face à ses propres inquiétudes sur le plan des blessures, avec Omar Alderete et Nordi Mukiele tous deux indisponibles pour Sunderland. Il n'y a aucune suspension à signaler, et Le Bris n'a pas encore confirmé son XI projeté. D'autres nouvelles de l'équipe sont attendues à mesure que le match approche.

Forme

IPS

IPS - Forme

OXF
D2-0
WYC
V1-2
LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SUN

SUN - Forme

LIV
D4-2
LEE
D1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Ipswich aborde cette rencontre avec trois victoires sur ses cinq dernières sorties en amicaux de pré-saison, pour deux défaites. Son résultat le plus récent a été une nette victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano le 8 août, tandis que l'équipe a également battu Le Havre 1-0 plus tôt dans le mois. Les deux défaites sont intervenues contre Oxford United, vainqueur 2-0, et Osasuna, qui s'est imposé 2-1. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Ipswich a marqué huit buts et en a concédé cinq.

Sunderland a également signé trois victoires lors de ses cinq derniers matches de pré-saison. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 contre Lens le 8 août, et l'équipe a battu Wrexham 1-0 plus tôt dans la pré-saison. Les défaites sont arrivées contre Leeds United et Liverpool, cette dernière sur le score de 4-2. Sunderland a inscrit dix buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé six, ce qui suggère une intention offensive restée constante tout au long de son programme de préparation.

Confrontations directes

Face à face

IpswichNulSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FDM
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 13 janvier 2024 en Championship, quand Ipswich Town s'était imposé 2-1 à Portman Road. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Ipswich a l'avantage avec trois victoires contre une pour Sunderland, un match s'étant terminé sur un nul. Les deux équipes se sont affrontées en Championship et en League One ces dernières années, Ipswich ayant remporté les deux confrontations en Championship.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de Premier League, Ipswich Town occupe actuellement la 12e place, tandis que Sunderland pointe en 19e position.

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