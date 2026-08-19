Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town contre Sunderland débutera le 22 août 2026 à 10h00 EST et 15h00 GMT.

Ipswich est de retour dans la cour des grands

Ipswich a dépensé plus de 100 M£ pour 10 nouvelles recrues dans le but de rendre l'équipe plus solide qu'elle ne l'était après sa relégation il y a deux ans, lorsqu'elle s'était concentrée sur des joueurs déjà confirmés en Championship. Au moment de la rédaction de cet article, le club affiche le quatrième plus gros solde net de dépenses en Premier League.

Issa Diop et Sasa Lukic ont rejoint le club en provenance de Fulham, tandis que Florentino Luís a été recruté à Burnley pour renforcer les options au milieu de terrain. L'entraîneur Gary O'Neil s'appuiera fortement sur le retour du milieu créatif Julio Enciso. Le Paraguayen de 22 ans revient pour un deuxième passage chez les Tractor Boys après un séjour à Brighton. La recrue la plus marquante d'Ipswich reste toutefois l'attaquant brésilien Emerson, arrivé de Toulouse pour 24 M£.

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Ipswich cherchera à provoquer des pertes de balle

La saison dernière, Ipswich excellait dans l'exploitation des pertes de balle hautes. L'équipe a généré des tirs sur 22,2 % de ces situations, soit plus du double de la moyenne de Championship, qui était de 10,4 %.

Sunderland est désormais installé en Premier League

Sans doute l'une des histoires de la saison dernière, Sunderland a terminé septième pour sa première saison de retour en EPL, son meilleur classement depuis la saison 1999-2000 sous Peter Reid. Il faudra voir comment l'entraîneur Régis Le Bris gère les exigences supplémentaires du football européen ajoutées au calendrier, mais c'est un problème appréciable au moment d'entamer la première aventure continentale du club depuis 53 ans. Le défenseur belge expérimenté Thomas Meunier est pour l'instant leur seule acquisition majeure après son arrivée libre en provenance de Lille. Le club a également conservé son capitaine et maître à jouer du milieu, Granit Xhaka, malgré l'intérêt de Chelsea pour le vétéran suisse. La star de la RD Congo Noah Sadiki évoluera aux côtés de Xhaka dans un double pivot.

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La suprématie du Nord-Est en jeu

L'équipe de Le Bris a réalisé le doublé contre son grand rival Newcastle United, portant sa série en championnat à 11 matches sans défaite.

Sunderland est à l'aise sans le ballon

La saison dernière, Sunderland a affiché la cinquième plus faible possession moyenne de Premier League, avec 44,9 %, et seules les trois équipes reléguées ainsi qu'Everton ont eu moins le ballon. Le club devra étoffer son effectif avant la fermeture du mercato, avec potentiellement plus de 50 matches à disputer cette saison.

Sunderland

Compositions probables

Ipswich (4-2-3-1) : Scherpen ; O'Shea, Diop, Greaves, Davis ; Lukic, Nunez ; Fatawu, Enciso, Maeda ; Emersonn.

Sunderland (4-3-3) : Roefs ; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume ; Xhaka, Sadiki, Le Fée ; Talbi, Brobbey, Angulo.

Sunderland

Nouvelles des équipes & effectifs

Gary O'Neil doit se passer d'Azor Matusiwa et de Jack Taylor, blessés, alors qu'Ipswich prépare son ouverture de saison en Premier League. Aucune suspension n'est actuellement enregistrée, et aucune composition probable confirmée n'a été communiquée avant cette rencontre. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Regis Le Bris fait face à ses propres inquiétudes sur le plan des blessures, avec Omar Alderete et Nordi Mukiele tous deux indisponibles pour Sunderland. Il n'y a aucune suspension à signaler, et Le Bris n'a pas encore confirmé son XI projeté. D'autres nouvelles de l'équipe sont attendues à mesure que le match approche.

Forme

Ipswich aborde cette rencontre avec trois victoires sur ses cinq dernières sorties en amicaux de pré-saison, pour deux défaites. Son résultat le plus récent a été une nette victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano le 8 août, tandis que l'équipe a également battu Le Havre 1-0 plus tôt dans le mois. Les deux défaites sont intervenues contre Oxford United, vainqueur 2-0, et Osasuna, qui s'est imposé 2-1. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Ipswich a marqué huit buts et en a concédé cinq.

Sunderland a également signé trois victoires lors de ses cinq derniers matches de pré-saison. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 contre Lens le 8 août, et l'équipe a battu Wrexham 1-0 plus tôt dans la pré-saison. Les défaites sont arrivées contre Leeds United et Liverpool, cette dernière sur le score de 4-2. Sunderland a inscrit dix buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé six, ce qui suggère une intention offensive restée constante tout au long de son programme de préparation.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 13 janvier 2024 en Championship, quand Ipswich Town s'était imposé 2-1 à Portman Road. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Ipswich a l'avantage avec trois victoires contre une pour Sunderland, un match s'étant terminé sur un nul. Les deux équipes se sont affrontées en Championship et en League One ces dernières années, Ipswich ayant remporté les deux confrontations en Championship.

Classement

Au classement de Premier League, Ipswich Town occupe actuellement la 12e place, tandis que Sunderland pointe en 19e position.