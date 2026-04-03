Inzagi se dégage de toute responsabilité dans la grande crise du Hilal… Qu'a-t-il dit ?

L'entraîneur italien Simone Inzaghi, sélectionneur du club Al-Hilal, s'est exprimé sur les préparatifs de son équipe en vue du match contre le club Al-Taawoun, prévu demain samedi dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen. Il a souligné que l'équipe devait faire face à certains défis liés aux blessures, mais qu'il avait confiance en la capacité des joueurs disponibles à répondre aux attentes.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Inzaghi a évoqué une crise au poste d'arrière droit, expliquant que le staff technique s'efforce de trouver des solutions de remplacement, compte tenu de l'absence de certains joueurs. Il a déclaré : « Nous avons un problème à ce poste, mais nous travaillons sans relâche pour y remédier en nous appuyant sur les joueurs disponibles. »

Il a également salué le niveau de Nasser Al-Dossari, soulignant qu’il avait livré une performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde des clubs avant de se blesser, et espérant son retour rapide, tout comme celui de Hamad Al-Yami, en insistant sur le fait que leur absence représente un fardeau pour l’équipe.

Lire aussi... Koulibaly : « C'est Bono qui m'a annoncé la surprise du sacre du Maroc... et je savais que Benzema allait venir »

L'entraîneur italien a abordé la question des blessures afin de répondre aux accusations des médias selon lesquelles il serait responsable des blessures des joueurs en raison de la charge physique imposée. Il a affirmé que le staff médical du club travaillait avec une grande efficacité et que certaines blessures étaient survenues de manière inattendue, comme celle de Nasser, qui s'est produite après un léger choc à l'entraînement, tout comme celle de Bouabri, soulignant que la pression des matchs consécutifs pourrait être l’une des causes de l’augmentation des blessures ces derniers temps.

Inzaghi a ajouté que la trêve internationale a toujours des répercussions sur les joueurs internationaux, précisant que le Portugais Ruben Neves arrivera aujourd’hui et que son état sera évalué avant le match. Il a souligné que l’équipe devra se passer de plusieurs joueurs, mais que ceux qui seront sur le terrain donneront le maximum pour remporter la victoire.

Il a conclu en soulignant les ambitions du Hilal cette saison, déclarant : « Notre objectif est toujours de rivaliser dans toutes les compétitions, et nous sommes la seule équipe qui reste en lice sur tous les fronts. Je suis satisfait de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais la phase à venir exige de redoubler d’efforts et de se concentrer sur la récupération face à la pression des matchs, d’autant plus que le championnat saoudien est considéré comme l’un des plus relevés et des plus importants au monde. »

Al-Hilal occupe la deuxième place du classement de la Ligue Roshen, à seulement trois points du leader, Al-Nasr.