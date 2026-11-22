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Malgré les sirènes financières et les approches répétées des grands clubs anglais, l'avenir de l'une des stars de Barcelone ne semble réserver aucune surprise quant à un éventuel départ, le club tenant à le conserver et le joueur souhaitant poursuivre son aventure sous le maillot catalan.

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Fabrizio Romano, spécialiste du mercato en Europe, a révélé que Barcelone n'a aucunement l'intention d'étudier la moindre offre en provenance du championnat anglais pour Fermín López, assurant que le club tient à conserver le joueur et n'envisage pas de s'en séparer, quel que soit le montant proposé.

Romano a salué le potentiel du milieu de terrain espagnol, estimant qu'il ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite, malgré sa capacité constante à marquer et à apporter un plus technique dans l'entrejeu. Il l'a qualifié de joueur formidable, doté d'un énorme potentiel.

Le spécialiste des transferts a rappelé que l'intérêt des clubs anglais pour Fermín n'est pas nouveau. Chelsea avait tenté de le recruter il y a environ deux ans ou un an et demi, avant que le nom de Manchester United ne circule ces dernières semaines, sur fond d'informations évoquant la disposition du club à formuler une offre financière colossale pour s'attacher ses services.

Romano a insisté sur le fait qu'un transfert de Fermín en Premier League n'est pas d'actualité pour le moment, expliquant que Barcelone considère le joueur comme intouchable et que la volonté de ce dernier est en parfaite adéquation avec la position du club, Fermín étant amoureux du club catalan et souhaitant y poursuivre son aventure.

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Il a ajouté que l'ambition du milieu espagnol est de remporter la Ligue des champions et de glaner des titres sous le maillot barcelonais, assurant qu'aucune discussion n'est en cours concernant un départ en Angleterre, d'autant plus qu'il a récemment prolongé son contrat avec le club.

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Romano n'a pas exclu que Barcelone entame de nouvelles négociations avec Fermín López en 2028 afin de prolonger une nouvelle fois son contrat, la direction du club étant satisfaite de ses performances et de ce qu'il apporte à l'équipe, et souhaitant conserver ses services dans les années à venir.

Le spécialiste du mercato a conclu en soulignant que les priorités de Barcelone concernent actuellement d'autres dossiers, mais qu'une future prolongation du contrat de Fermín reste une possibilité, compte tenu de l'attachement du club à son égard et de la volonté manifeste du joueur de poursuivre sa carrière chez les Blaugrana.

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Les déclarations de Romano sur l'attachement de Barcelone au joueur concordent avec de récentes informations selon lesquelles le club le considère comme un élément essentiel et n'envisage pas de le vendre, malgré l'intérêt de Manchester United.