Malgré les sirènes financières et les approches répétées des grands clubs anglais, l'avenir de l'une des stars de Barcelone ne semble réserver aucune surprise quant à un éventuel départ, le club tenant à le conserver et le joueur souhaitant poursuivre son aventure sous le maillot catalan.
Fabrizio Romano, spécialiste du mercato en Europe, a révélé que Barcelone n'a aucunement l'intention d'étudier la moindre offre en provenance du championnat anglais pour Fermín López, assurant que le club tient à conserver le joueur et n'envisage pas de s'en séparer, quel que soit le montant proposé.
Romano a salué le potentiel du milieu de terrain espagnol, estimant qu'il ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite, malgré sa capacité constante à marquer et à apporter un plus technique dans l'entrejeu. Il l'a qualifié de joueur formidable, doté d'un énorme potentiel.
Le spécialiste des transferts a rappelé que l'intérêt des clubs anglais pour Fermín n'est pas nouveau. Chelsea avait tenté de le recruter il y a environ deux ans ou un an et demi, avant que le nom de Manchester United ne circule ces dernières semaines, sur fond d'informations évoquant la disposition du club à formuler une offre financière colossale pour s'attacher ses services.
Romano a insisté sur le fait qu'un transfert de Fermín en Premier League n'est pas d'actualité pour le moment, expliquant que Barcelone considère le joueur comme intouchable et que la volonté de ce dernier est en parfaite adéquation avec la position du club, Fermín étant amoureux du club catalan et souhaitant y poursuivre son aventure.
Il a ajouté que l'ambition du milieu espagnol est de remporter la Ligue des champions et de glaner des titres sous le maillot barcelonais, assurant qu'aucune discussion n'est en cours concernant un départ en Angleterre, d'autant plus qu'il a récemment prolongé son contrat avec le club.
Romano n'a pas exclu que Barcelone entame de nouvelles négociations avec Fermín López en 2028 afin de prolonger une nouvelle fois son contrat, la direction du club étant satisfaite de ses performances et de ce qu'il apporte à l'équipe, et souhaitant conserver ses services dans les années à venir.
Le spécialiste du mercato a conclu en soulignant que les priorités de Barcelone concernent actuellement d'autres dossiers, mais qu'une future prolongation du contrat de Fermín reste une possibilité, compte tenu de l'attachement du club à son égard et de la volonté manifeste du joueur de poursuivre sa carrière chez les Blaugrana.
Les déclarations de Romano sur l'attachement de Barcelone au joueur concordent avec de récentes informations selon lesquelles le club le considère comme un élément essentiel et n'envisage pas de le vendre, malgré l'intérêt de Manchester United.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.