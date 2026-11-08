L'Espagnol Pablo Maffeo, joueur de Valence, a présenté des excuses officielles après la polémique suscitée par ses propos furieux lors d'une interview télévisée à la mi-temps de la rencontre de son équipe face au Real Madrid, un match qui s'est conclu par une victoire du club merengue sur le score de trois buts à zéro, dans le cadre de la douzième journée de la Liga, via un communiqué publié dans la fonction stories de son compte officiel sur le réseau « Instagram ».

La radio espagnole «Cadena SER » a indiqué que Maffeo a tenu à expliquer les circonstances de l'incident et à s'excuser pour sa réaction, après que ses mots eurent provoqué de larges critiques, affirmant que sa colère n'était pas dirigée contre le journaliste qui menait l'interview et qu'il éprouve du respect pour les professionnels du secteur médiatique.

Le joueur de Valence a entamé son communiqué en déclarant : « J'écris ceci parce que je ressens le besoin d'expliquer ce qui s'est passé entre les deux mi-temps », précisant qu'on lui avait signifié l'obligation de réaliser l'interview, mais qu'il avait fait part dès le départ de son refus de le faire, conscient qu'il était extrêmement en colère et que le moment n'était pas opportun pour exprimer ses pensées.

Maffeo a ajouté qu'on lui avait finalement fait savoir que la réalisation de l'interview était obligatoire et qu'il devait se présenter malgré son refus, soulignant qu'il avait présenté ses excuses au journaliste immédiatement après le match et lui avait expliqué que son emportement n'était pas dirigé contre lui personnellement.

Le latéral espagnol a affirmé son grand respect pour tous les professionnels qui accomplissent leur travail, insistant sur le fait que le journaliste n'était pas responsable de ce qui s'était passé et que son objectif, à travers ce communiqué, était d'éclaircir les circonstances de l'incident et de confirmer qu'il n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à qui que ce soit, tout en présentant ses excuses à toute personne ayant perçu sa réaction comme personnelle.

Les excuses de Maffeo font suite à ses propos tenus sur la chaîne « DAZN » durant la mi-temps de la première période, lorsqu'il avait exprimé son mécontentement de réaliser l'interview, déclarant : « Je n'ai absolument aucune envie de faire cette interview, c'est ridicule. S'il faut la faire, alors elle se fera et puis voilà. Elle ne sert à rien, nous sommes en train de disputer un match. »

Les propos du joueur de Valence ne se sont pas limités au refus de l'interview : il a également adressé des critiques à l'arbitrage, estimant que son équipe avait été victime de décisions injustes, et a déclaré : « On siffle des fautes qui n'existaient pas. Demandez-moi ce que vous voulez, nous avons besoin d'un arbitrage plus juste. Il n'y avait pas faute sur le premier but, et cela nous affecte. »

Le Real Madrid avait scellé la rencontre sur le score de trois buts à zéro à Mestalla, signant sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues, tandis que Valence a poursuivi sa série de résultats négatifs à domicile, restant à l'avant-dernière place du classement de la Liga.