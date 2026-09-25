Dans une première politique jamais vue dans le football anglais, le Premier ministre britannique est intervenu en personne pour commenter la plus grande affaire de corruption financière de l'histoire de la Premier League, appelant tout le monde à ne pas précipiter l'exécution de Manchester City.

Quelques heures seulement après que le journal « The Athletic » a divulgué la nouvelle choc, révélant la condamnation de Manchester City pour 114 des 115 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés depuis février 2023, le Premier ministre britannique Andy Burnham, entré officiellement en fonction le 20 juillet 2026, est sorti de son silence officiel.

Burnham se trouve actuellement à New York pour participer aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, lors de sa première apparition diplomatique en tant que Premier ministre, après avoir succédé à son prédécesseur Keir Starmer en juillet dernier.

Burnham, connu pour son attachement au club d'Everton, a déclaré dans des propos rapportés par le réseau anglais « Manchester Evening News » : « Je viens tout juste d'apprendre la nouvelle, et je pense qu'il ne s'agit que de simples informations à ce stade. Mais si cela se confirme, je veillerai bien entendu à prendre connaissance du rapport de la commission indépendante. »

Il a ajouté sur un ton politique ferme : « Les gens ne devraient pas se précipiter pour tirer de telles conclusions concernant le retrait des titres de Manchester City. Je sais que ce fut un long processus entre le club et la Premier League, et je pense qu'il s'agissait d'un processus controversé. Je ne pense donc pas que ce soit aussi simple, et l'on ne peut pas se précipiter pour tirer des conclusions. Je pense que nous aurons tous besoin d'étudier le rapport de la commission indépendante dans le moindre détail. »

City s'accroche à la confidentialité et se prépare à faire appel

De son côté, Manchester City a refusé de confirmer le rapport, et un porte-parole a déclaré : « La procédure de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et elle est soumise à une confidentialité totale. À ce titre, la position du club de Manchester City reste conforme au communiqué du club publié en février 2023 ; le club s'est conformé aux procédures légales requises tout au long de huit années. »

Le journal Manchester Evening News a révélé que le club fera appel du verdict dès son annonce officielle, et que la procédure d'appel ne débutera pas avant plusieurs mois, un juge de haut rang étant chargé de réexaminer les conclusions, ce qui signifie que le verdict final est encore très lointain.

Malgré l'absence de confirmation officielle, les sanctions potentielles demeurent les plus graves de l'histoire de la compétition, allant du blâme aux amendes colossales, jusqu'au retrait de points ou à l'exclusion définitive de la Premier League, d'autant que l'acte d'accusation comprend 54 chefs d'accusation liés à la non-communication d'informations financières précises entre 2009 et 2018, ainsi que 14 autres chefs d'accusation liés à la manipulation des salaires des joueurs et des entraîneurs.











