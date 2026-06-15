Interrogé sur d’éventuels regrets, Ronald Koeman a campé sur ses positions : « Non, je n’ai absolument aucun regret. »

L'équipe nationale néerlandaise a laissé filer son avance dans le match de Coupe du monde contre le Japon juste avant la fin (2-2). Le match semblait basculer après les changements opérés par le sélectionneur Ronald Koeman, qui a déclaré après coup ne pas regretter ses choix tactiques.

Les Néerlandais menaient 2-1 et dominaient les débats. Après le superbe but de Crysencio Summerville, le sélectionneur a procédé à trois remplacements : Summerville, Donyell Malen et Tijjani Reijnders ont cédé leur place à Memphis Depay, Teun Koopmeiners et Quinten Timber.

Par la suite, le Japon a nettement mieux maîtrisé le jeu et s’est montré plus dangereux, notamment sur les ailes. L’égalisation est finalement intervenue sur corner : la tête de Koki Ogawa a été reprise par Daichi Kamada derrière Bart Verbruggen.

« Non, je ne le regrette pas », a répondu Koeman lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait ses remplacements. « Je n’ai pas trouvé que nous avions perdu l’initiative après les remplacements. À chaque fois que nous prenions l’avantage, on voyait que le Japon changeait de jeu. Ils n’ont pas mis la pression en première mi-temps comme d’habitude. »

« Probablement par respect ou par crainte, ils n’ont pas exercé leur pressing habituel en première période, mais ils ont accentué la pression dès qu’ils ont été menés. Nous avons connu des difficultés défensives même sur le 1-0 et nous avons continué à jouer rapidement vers l’avant. » Peu convaincu par l’argument selon lequel les Oranje auraient perdu leur vitesse après les remplacements, Koeman refuse aussi d’imputer aux changements les occasions manquées en contre-attaque alors que le score était encore de 2-1.

« Nous n’avons pas subi beaucoup de pression sur les ailes. Si l’on analyse les buts, la manière dont nous avons encaissé le premier n’est pas bonne. Et le deuxième était malheureux. Le football est parfois étrange : au moment où le Japon égalise à 2-2, il se met soudain à défendre. Donc non, je n’ai aucun regret. »

Interrogé sur la performance individuelle de Donyell Malen, Koeman refuse de isoler l’attaquant : « Je suis satisfait de l’équipe, de la manière dont nous avons joué par moments. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. »

« C’est décevant de ne pas gagner, mais j’estime que nous avons peut-être sous-estimé nos adversaires. C’est la force de l’adversaire, à mon avis », a conclu Koeman. Les Oranje retrouveront le terrain le 20 juin pour affronter la Suède.