Inter - VfB Stuttgart : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

L'Inter reçoit le VfB Stuttgart en Ligue des champions mercredi, au stade Giuseppe Meazza de Milan. Les deux équipes occupent la seconde moitié du classement de la phase de ligue : l'Inter est 15e et Stuttgart 14e.

Une défense de l'Inter inhabituellement perméable

L'Inter aborde ce match après un nul mouvementé contre l'Atalanta en Serie A (4-4). Elle a mené 2-0, 3-1 puis 4-2 à Bergame sans parvenir à conserver son avantage, et Cristian Chivu a qualifié sa prestation de « molle et superficielle ». L'Inter voudra resserrer sa défense après avoir encaissé quatre buts lors de ses deux derniers matches à domicile en Ligue des champions. Le triplé de Pio Esposito contre l'Atalanta constitue une maigre consolation, mais l'Inter possède la moins bonne défense des six premiers de Serie A, avec 17 buts encaissés en 12 matches.

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Des résultats contrastés pour Stuttgart ces derniers temps

Stuttgart se déplace après un nul 0-0 sur le terrain de Schalke en Bundesliga. L'équipe de Sebastian Hoeness avait auparavant battu le Werder Brême 1-0, mais s'était inclinée 2-0 à l'extérieur contre Galatasaray lors de sa précédente sortie en Ligue des champions. L'équipe allemande reste toutefois difficile à battre : elle n'a encaissé aucun but lors de cinq de ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues. Marquer en déplacement demeure néanmoins un problème.

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Chiffres clés et blessures

L'Inter a inscrit 36 buts lors de ses 15 derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, a repris l'entraînement après une longue absence pour blessure, mais ne sera pas titulaire pour ce match.

Stuttgart n'a pas marqué lors de trois de ses cinq derniers matches à l'extérieur.

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Compositions probables

Inter (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco ; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2) : Bredlow ; Hendriks, Chabot, Mittelstadt ; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich ; El Khannouss ; Undav, Demirovic.

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