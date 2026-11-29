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Les matches à quatre buts s'enchaînent pour les champions d'Italie en Serie A. Après le spectaculaire match nul 4-4 sur le terrain de l'Atalanta, l'Inter bat le Genoa 4-0 à San Siro.

Ce qui change, c'est l'efficacité retrouvée en attaque (4 tirs cadrés et 4 buts, auxquels s'ajoutent le poteau touché par Carlos Augusto et le but de Dimarco annulé par la VAR pour un hors-jeu d'un ongle) et une défense qui, cette fois, n'a pas encaissé de but.

Grâce aussi à deux superbes arrêts de Provedel à 0-0 (titularisé à la place de Martinez, ancien joueur du Genoa, resté en tribune en raison des séquelles de la contusion à la cuisse subie mercredi dernier contre Stuttgart en Ligue des champions) face à Osmajic. Celui-ci a failli inscrire de la tête le premier but du Genoa dans cet exercice, alors que le club est le seul de Serie A à ne pas encore avoir marqué de cette manière.

Les constantes, ce sont Marcus Thuram et Petar Sucic, tous deux encore buteurs.

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L'attaquant français, titulaire pour le quinzième match consécutif, marque pour la neuvième fois d'affilée à San Siro, à deux unités du record de Bobo Vieri. Il compte 8 buts et 5 passes décisives en 12 apparitions en Serie A.

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Après le match, Thuram plaisante au sujet des penalties : « C'est moi qui décide qui les tire, en regardant les visages de mes coéquipiers. »

Lautaro Martinez lui répond à moitié sérieusement : « De toute façon, je suis le dernier sur la liste. »

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Une phrase qui pourrait être interprétée comme une pointe d'égoïsme, compte tenu de son objectif personnel de grimper au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter : l'Argentin est actuellement troisième avec 183 buts, derrière Altobelli (209) et Meazza (284). Si le capitaine n'était pas un joueur d'équipe reconnu, comme le confirment ces autres propos : « Je me suis fixé l'objectif d'atteindre 200 buts avec l'Inter cette saison ? Non, je me suis fixé celui de continuer à apporter des trophées au club. Est-ce l'Inter la plus forte des sept dernières années ? Je n'aime pas ce genre de discours, il faut le prouver à chaque entraînement et à chaque match. »

Cristian Chivu clarifie sérieusement la question des penalties : « Nos trois tireurs sont Calhanoglu, Zielinski et Sucic. Nous avons découvert les qualités de Petar dans cet exercice à l'entraînement l'an dernier, en tenant également compte de l'avis de nos gardiens. »

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Le « petit saut » à la Jorginho fonctionne, même s'il sait qu'un éventuel échec sur penalty déclencherait une shitstorm contre lui.

L'entraîneur de l'Inter valide aussi le Croate dans un rôle de meneur de jeu devant la défense : « Nous l'avions déjà essayé à ce poste à quelques reprises à la fin de la saison dernière (lors des trois dernières journées de championnat contre la Lazio, Vérone et Bologne, ndlr). Nous savons qu'il possède des qualités techniques, du rythme et une bonne vision du jeu. Il m'a plu contre Stuttgart et encore plus en seconde période aujourd'hui, quand il s'est libéré et a montré des choses extraordinaires avec de très beaux gestes. Il a encore une marge de progression. Nous avons besoin de l'énergie nouvelle de jeunes capables de jouer dans une équipe comme la nôtre, Stankovic aura lui aussi sa chance. »

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Probablement dès mardi soir, à nouveau contre le Genoa à San Siro, en Coupe d'Italie. Si cette compétition est et reste la seule dans laquelle il joue, il vaudrait peut-être mieux envisager de prêter en janvier ce jeune Serbe issu d'une famille de footballeurs afin qu'il joue régulièrement.

Ce même mois, une décision devrait également être prise concernant l'avenir de Hakan Calhanoglu, dont le contrat expire en juin et que l'Inter risque donc de perdre gratuitement à la fin de la saison. Le club ne se ruinera pas pour conserver le Turc à tout prix, d'autant plus au vu de l'expérience en cours avec Sucic.

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Un milieu relayeur qui apprend à jouer en meneur de jeu, comme l'ont fait avant lui Brozovic, Calhanoglu lui-même et Zielinski.

Contre le Genoa, Sucic est en tête pour le nombre de ballons joués (123), de passes réussies (114, dont 69 vers l'avant et 21 dans le dernier tiers du terrain), avec 98 % de précision, d'occasions créées (2), de kilomètres parcourus (13,412) et de vitesse en sprint (27,966 km/h).

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Sans oublier, surtout après sa mauvaise perte de balle en fin de match dimanche dernier, ses 5 ballons récupérés, un de moins que Curtis Jones. De retour d'une blessure musculaire et titulaire pour la troisième fois après les déplacements à Madrid et à Rome, le milieu anglais arrivé de Liverpool envoie des signaux encourageants. Il a parcouru 12,331 kilomètres et réussi 94 % de ses passes : 94 au total, dont 62 vers l'avant et 30 dans le dernier tiers du terrain.

Même si son compatriote Zvonimir Boban (ancien joueur de l'AC Milan et aujourd'hui président du Dinamo Zagreb, club dont le joueur né en 2003 est arrivé pour 14,5 millions d'euros plus 2,5 millions de bonus lors du mercato de juin 2025 et dont la valeur est désormais déjà au moins trois fois supérieure) pense le contraire, Susic et l'Inter veulent poursuivre leur aventure ensemble. Comme ses agents l'ont déjà demandé, il faudra revaloriser son salaire par rapport à son contrat actuel, qui court jusqu'en 2030 et lui rapporte 1,5 million d'euros nets par an. Dans tout l'effectif de l'Inter, seul le troisième gardien Di Gennaro gagne moins.

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La concurrence interne a du bon, d'autant que celle de l'extérieur se révèle très rude. La Lazio et la Roma continuent leur course en tête du classement, et l'Inter ne peut pas se permettre de ne pas suivre le rythme. Perdre des points comme à Bergame est une erreur à ne plus répéter : l'erreur est humaine, mais persévérer serait diabolique.