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Un match à quatre buts en appelle un autre pour les champions d'Italie en Serie A. Après le spectaculaire match nul 4-4 sur le terrain de l'Atalanta, l'Inter bat le Genoa 4-0 à San Siro.

Ce qui change, c'est l'efficacité retrouvée en attaque (4 tirs cadrés et 4 buts, sans compter le poteau touché par Carlos Augusto et le but de Dimarco annulé par la VAR pour un hors-jeu d'un ongle) et la défense, qui n'a cette fois pas encaissé de but.

C'est aussi grâce à deux grands arrêts de Provedel à 0-0 (aligné à la place de Martinez, ancien du Genoa, en tribune en raison des séquelles d'une contusion à la cuisse subie mercredi dernier contre Stuttgart en Ligue des champions) face à Osmajic. Celui-ci est passé tout près d'inscrire le premier but de la tête du Genoa, seule équipe de Serie A à ne pas encore avoir marqué de cette manière.

Les constantes se nomment Marcus Thuram et Petar Sucic, qui ont tous deux encore marqué.

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L'attaquant français, titulaire pour la quinzième fois consécutive, marque pour la neuvième fois de suite à San Siro (à deux longueurs du record de Bobo Vieri) et compte 8 buts et 5 passes décisives en 12 apparitions en Serie A.

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Après le match, Thuram plaisante sur les penalties : « C'est moi qui décide qui les tire, en regardant le visage de mes coéquipiers. »

Lautaro Martinez lui répond à moitié sérieux : « De toute façon, je suis le dernier sur la liste. »

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Une phrase qui pourrait passer pour une pointe d'égoïsme au regard de son objectif personnel de remonter au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter : l'Argentin occupe actuellement la troisième place avec 183 buts, derrière Altobelli (209) et Meazza (284). Si le capitaine n'était pas un homme d'équipe reconnu, comme le confirment ces autres propos : « Je me suis mis en tête d'atteindre les 200 buts avec l'Inter cette saison ? Non, je me suis mis en tête de continuer à apporter des trophées au club. Est-ce l'Inter la plus forte de ces 7 dernières années ? Je n'aime pas ce genre de discours, il faut toujours le prouver à chaque entraînement et à chaque match. »

Cristian Chivu clarifie sérieusement la question des penalties : « Nos trois tireurs sont Calhanoglu, Zielinski et Sucic. Nous avons découvert les qualités de Petar dans cet exercice l'an dernier à l'entraînement, en écoutant aussi l'avis de nos gardiens. »

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Le « petit saut » à la Jorginho fonctionne, même s'il sait qu'un éventuel raté sur penalty déclencherait une shitstorm à son encontre.

L'entraîneur de l'Inter valide aussi le Croate au poste de meneur de jeu devant la défense : « Nous l'avions déjà essayé là quelques fois à la fin de la saison dernière (lors des trois dernières journées de championnat contre la Lazio, Vérone et Bologne, ndlr). Nous savons qu'il possède des qualités techniques, du rythme et une bonne vision du jeu. Je l'ai apprécié contre Stuttgart et encore davantage en seconde période de ce match, quand il s'est libéré et a montré des choses extraordinaires avec de très beaux gestes. Il a encore une marge de progression. Nous avons besoin de l'énergie nouvelle de jeunes capables de jouer dans une équipe comme la nôtre, Stankovic aura lui aussi sa chance. »

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Probablement dès mardi soir, de nouveau contre le Genoa à San Siro, en Coupe d'Italie. Si c'est la seule compétition dans laquelle il joue et que cela reste le cas, il vaudrait peut-être mieux envisager de prêter en janvier le fils de l'ancien joueur serbe afin qu'il puisse jouer régulièrement.

C'est aussi en janvier qu'une décision devrait être prise sur l'avenir de Hakan Calhanoglu, dont le contrat expire en juin, avec donc le risque de le perdre sans indemnité à la fin de cette saison. L'Inter ne se ruinera pas pour retenir le Turc à tout prix, d'autant plus au vu de l'expérience en cours avec Sucic.

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Un milieu relayeur qui apprend à jouer en meneur de jeu, comme l'ont fait avant lui Brozovic, Calhanoglu lui-même et Zielinski.

Face au Genoa, Sucic arrive en tête pour les ballons touchés (123), les passes réussies (114, dont 69 vers l'avant et 21 dans le dernier tiers du terrain) avec 98 % de précision, les occasions créées (2), les kilomètres parcourus (13,412) et la vitesse de sprint (27,966 km/h).

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Sans oublier, surtout après sa mauvaise perte de balle en fin de match dimanche dernier, ses 5 récupérations, une de moins que Curtis Jones. De retour d'une blessure musculaire et titulaire pour la troisième fois après les déplacements à Madrid et à Rome, le milieu anglais arrivé de Liverpool envoie des signaux encourageants. Il a parcouru 12,331 kilomètres et réussi 94 % de ses passes : 94, dont 62 vers l'avant et 30 dans le dernier tiers du terrain.

Malgré l'avis contraire de son compatriote Zvonimir Boban (ancien joueur de l'AC Milan et désormais président du Dinamo Zagreb, club dont le joueur né en 2003 est arrivé pour 14,5 millions d'euros plus 2,5 millions de bonus lors du mercato de juin 2025 et dont la valeur a déjà au moins triplé), Susic et l'Inter veulent poursuivre leur aventure commune. Il faudra évidemment revoir son salaire à la hausse par rapport à son contrat actuel, qui court jusqu'en 2030 et lui rapporte 1,5 million d'euros nets par an. Dans tout l'effectif de l'Inter, seul le troisième gardien Di Gennaro gagne moins que lui.

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La concurrence interne fait du bien, d'autant que celle venue de l'extérieur se montre très féroce. La Lazio et la Roma continuent d'avancer en tête du classement, et l'Inter ne peut pas se permettre de ne pas en faire autant. Perdre des points comme à Bergame est une erreur à ne plus répéter : l'erreur est humaine, mais persévérer serait diabolique.