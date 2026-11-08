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L’Inter Milan a donné une leçon d’efficacité à San Siro en battant Côme 2-0 malgré une possession de balle moindre. Sa précision tactique lors des vingt premières minutes s’est révélée décisive : l’Inter a exploité les espaces laissés par la défense haute des visiteurs.

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Sur le plan tactique, cette rencontre a opposé la maturité d’une organisation éprouvée à l’ambition d’un jeu de position. L’Inter Milan abordait le match avec un objectif clair : attirer Como hors de son bloc défensif pour exploiter les espaces ainsi libérés dans la profondeur. En laissant le ballon à son adversaire pendant une grande partie de la rencontre, l’Inter cherchait à déclencher des contre-attaques rapides, en s’appuyant sur la complémentarité de ses deux attaquants et sur la largeur apportée par ses pistons pour contourner le pressing de Como au milieu de terrain.

À l’inverse, Como arrivait à San Siro avec la volonté d’imposer son identité grâce à une possession prolongée et à une ligne défensive haute. Son entraîneur privilégiait la supériorité numérique dans l’axe, avec un double pivot chargé de faire circuler le ballon et de trouver des ouvertures entre les lignes resserrées de l’Inter. Si Como est parvenu à maîtriser le rythme, sa vulnérabilité lors des transitions, notamment durant les vingt premières minutes, a mis en évidence le risque tactique de son approche offensive face à une équipe aussi impitoyable que l’Inter.

Le dispositif tactique de l’Inter Milan

L’Inter Milan a évolué dans son traditionnel 3-5-2, exécuté avec la précision mécanique d’une équipe en tête du classement. Dans la construction, l’Inter sautait souvent le milieu de terrain, Manuel Akanji et Alessandro Bastoni adressant des passes directes aux attaquants. Le signal du pressing venait lorsque les latéraux de Como, Valle ou Couto, recevaient le ballon dos au but : les pistons de l’Inter, Federico Dimarco et Djed Spence, sortaient alors avec agressivité pour fermer l’espace.

Défensivement, l’Inter se repliait dans un bloc bas en 5-3-2. En maintenant un écart minimal entre sa défense et son milieu, il contraignait Como à faire circuler le ballon latéralement sans danger. Ce bloc bas servait de point de départ à son arme la plus redoutable : la contre-attaque rapide. Les deux buts sont nés de telles récupérations. À la 12e minute, une action verticale rapide a trouvé Pio Esposito dans la surface, où il a conclu de près. Sept minutes plus tard, Marcus Thuram a doublé la mise en profitant du manque de couverture de Como lors de son repli défensif. Avec seulement 43 % de possession, le plan de l’Inter n’était pas de dominer le ballon, mais de contrôler les espaces décisifs. Il s’est ainsi procuré trois grosses occasions, contre aucune pour Como.

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Le dispositif tactique de Como

Como évoluait en 4-2-3-1, avec une forte priorité donnée à la maîtrise technique et aux permutations de positions. Le double pivot formé par Perrone et Milla devait attirer les milieux de l’Inter hors de leur position et créer des espaces dans lesquels Nico Paz pouvait évoluer. Paz était le point d’appui de l’attaque de Como, décrochant fréquemment entre les lignes pour recevoir le ballon, comme en témoignent ses trois tirs et sa forte implication dans le dernier tiers du terrain. Le dispositif défensif de Como était ambitieux : l’équipe maintenait une ligne haute pour rester compacte et faciliter son contre-pressing.

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Mais cette ligne haute a fini par lui coûter cher. Malgré 57 % de possession et 595 passes réussies avec un taux de précision de 91 %, Como peinait à transformer cette maîtrise en véritables percées. Jacobo Ramón jouait un rôle essentiel dans la construction, avec 82 passes précises, mais le refus de l’Inter de libérer l’axe obligeait souvent Como à tenter des centres hasardeux ou des frappes lointaines de Paz. Son pressing était énergique, mais manquait de l’intensité nécessaire dans le dernier tiers pour déstabiliser la défense à trois de l’Inter. Le gardien Robert Sánchez se retrouvait ainsi exposé chaque fois qu’une longue passe verticale permettait de déjouer le premier rideau de pressing.

Le duel tactique

La bataille décisive s’est jouée dans les phases de transition. L’identité tactique de Como repose sur la « maîtrise par le ballon », mais l’entraîneur de l’Inter Milan avait bien compris qu’il était aussi possible de maîtriser un match en « fermant les espaces ». L’opposition était claire : Como voulait un match lent et rythmé pour désorganiser la défense, tandis que l’Inter recherchait un jeu plus chaotique et vertical afin d’exploiter la ligne défensive haute de Como. L’Inter a remporté cette bataille parce qu’il était à l’aise sans le ballon.

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Le duo d’attaquants de l’Inter, Thuram et Esposito, est resté plus axial qu’à l’accoutumée, fixant les défenseurs centraux de Como et les empêchant de monter au milieu pour soutenir l’attaque. Cela posait un problème à la défense préventive de Como : à chaque perte de balle, ses défenseurs se retrouvaient à égalité numérique avec les attaquants adverses, voire en infériorité. L’efficacité de l’Inter a été saisissante : malgré un nombre de tirs inférieur à celui de Como, il a enregistré 1,86 xG, signe que les occasions qu’il s’est créées étaient de bien meilleure qualité que ne le suggérait la possession de son adversaire.

Les ajustements en cours de match

À la mi-temps, Cesc Fabregas a tenté de remédier au manque de percussion de son équipe en faisant entrer Samuele Ricci et Ivan Smolcic. Ces changements visaient à apporter davantage de stabilité défensive face aux contre-attaques et des jambes fraîches au cœur du milieu de terrain pour perturber les passes de dégagement de l’Inter. Ces ajustements ont aidé Como à maintenir la pression en fin de match, mais le mal était déjà fait depuis la première période.

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Cristian Chivu a répondu par une série de remplacements pragmatiques au fil de la rencontre. L’entrée de Henrikh Mkhitaryan à la place de Piotr Zielinski à la 72e minute a apporté l’expérience et le calme nécessaires au milieu pour casser le rythme du match. Puis, l’entrée de Benjamin Pavard à la place de Marcus Thuram à la 88e minute a marqué le passage à un dispositif purement défensif, proche d’un 5-4-1, afin de préserver la cage inviolée. Ces changements, effectués en réaction à la physionomie du match, ont été efficaces : ils ont neutralisé toute menace aérienne tardive sur les corners de Como et contraint les visiteurs à se limiter à des frappes lointaines qui n’ont guère inquiété Josep Martínez.

Conclusion

En définitive, la rencontre s’est décidée grâce à la meilleure lecture des moments clés par l’Inter Milan. Si Como a proposé un football plus agréable à regarder dans sa conservation du ballon, l’Inter s’est montré supérieur tactiquement pour repérer et exploiter les faiblesses structurelles de son adversaire. Le choix d’un jeu de réaction fondé sur les transitions lui a permis de marquer deux fois avant même que Como puisse ajuster la hauteur de sa ligne défensive. L’efficacité a primé sur le volume : la précision de l’Inter devant le but et la discipline de son bloc bas ont fait des 595 passes de Como une simple curiosité statistique plutôt qu’un chemin vers la victoire.