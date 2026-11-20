Comment regarder Inter Miami CF - Columbus Crew avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 21 nov. 2026 - 18:00 Chase Stadium

L’Inter Miami CF reçoit Columbus Crew au Chase Stadium de Fort Lauderdale pour le premier tour des playoffs de la MLS Cup. Deuxième de la conférence Est, Miami entend bien commencer sa campagne de fin de saison à domicile.

L’équipe de Kily Gonzalez a terminé la saison régulière 2026 avec 60 points, s’assurant la deuxième place à l’Est au terme d’une campagne durant laquelle Lionel Messi a inscrit 26 buts et délivré 17 passes décisives en 31 matches de championnat. L’Argentin est également devenu le premier joueur de l’histoire du club à atteindre les 100 buts au cours de la saison et a remporté un deuxième Soulier d’or consécutif, un record.

Columbus Crew aborde ces playoffs en tant que septième tête de série sous la direction de Laurent Courtois, après avoir terminé la saison régulière en bonne forme. Les visiteurs ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches officiels et aborderont cette série au meilleur des trois matches avec une réelle confiance.

Les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois en 2026, sans parvenir à se départager sur l’ensemble de ces rencontres. Columbus s’est imposé 2-1 à domicile en septembre, tandis que les deux équipes ont fait match nul 2-2 au Chase Stadium en août. Difficile, donc, de pronostiquer l’issue de cette confrontation en playoffs.

Messi a également été désigné cette semaine parmi les finalistes du prix de MVP de la MLS 2026. Il espère devenir le premier joueur à remporter cette distinction trois années de suite, ce qui ajoute encore de l’enjeu au parcours de Miami en playoffs.

Pour tout savoir sur la manière de suivre Inter Miami - Columbus Crew en direct, poursuivez votre lecture.

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