Inter : les délais de rétablissement de tous les joueurs blessés et leurs dates de retour sur le terrain

À l’Inter, ce début de trêve est placé sous le signe de l’infirmerie : Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones, Aleksandar Stanković. Cristian Chivu suit aussi bien ceux qui se remettent de blessures antérieures, comme Lautaro, Stones et Jones, que ceux qui viennent de se blesser, comme Thuram, Bonny et Stankovic.

LAUTARO

Concernant Lautaro Martinez, absent depuis le 13 octobre, soir de la défaite à domicile contre Bruges, sa convalescence après une gêne aux muscles fléchisseurs de la cuisse gauche touche presque à sa fin. Chivu pourrait convoquer le numéro 10 pour le premier match après la trêve, le 22 novembre contre l’Atalanta.

THURAM

Prochains matchs ATA Serie A 14:45 INT

Thuram a ressenti une gêne au biceps fémoral droit lors du match remporté dimanche contre Côme. Ce problème l’a contraint à déclarer forfait pour les prochains matches de sa sélection, dont celui contre l’Italie jeudi au Meazza. Il paraît difficile que le Français soit rétabli pour le 22 novembre, ou pour le match de Ligue des champions contre Stuttgart le 25 : il est plus réaliste d’envisager son retour dans le groupe pour la rencontre du 28 novembre contre le Genoa.

BONNY

Le délai de récupération sera en revanche plus long pour Bonny, victime d’une lésion d’un muscle fléchisseur de la cuisse droite. Pour le Français, blessé en fin de match lors d’Inter-Côme, un mois d’absence est évoqué, avec un retour prévu pour Inter-Torino le 13 décembre ou Lecce-Inter le 18 décembre.

STANKOVIC

Stankovic devrait lui aussi attendre longtemps avant de pouvoir rejouer, après avoir subi une lésion musculaire à l’entraînement lundi avec la sélection serbe. Le milieu de terrain sera absent environ un mois, ce qui laisse envisager, pour lui aussi, un retour lors d’Inter-Torino le 13 décembre ou de Lecce-Inter le 18 décembre.

STONES ET JONES

Enfin, concernant les deux Anglais, Stones devrait être de nouveau disponible dès la fin de la trêve, soit le 22 novembre. Il devrait en aller de même pour Jones, qui a presque entièrement récupéré de la gêne myofasciale aux adducteurs de la cuisse droite annoncée par l’Inter le 8 octobre.