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Trois victoires de suite pour l’Inter en Ligue des champions. Après avoir battu le Shakhtar (1-0) et Feyenoord (3-0), grâce aux buts de Sucic sur penalty et de Lautaro, le champion d’Italie signe une troisième victoire consécutive contre Stuttgart, toujours sans encaisser de but (2-0).

De quoi redonner des couleurs à une journée qui avait mal commencé avec les défaites 3-0 des moins de 23 ans sur le terrain de l’Audace Cerignola en Serie C et de l’équipe Primavera à domicile contre les Allemands en Youth League.

Jusqu’ici, dans la plus prestigieuse compétition européenne, personne ne compte plus de matches sans encaisser de but que l’Inter : 3, comme Bodo/Glimt. Ironie du sort, c’est justement le club norvégien qui avait éliminé l’équipe de Chivu en barrages en février dernier.

Cette saison, le déclic sur la scène européenne est survenu après les deux premières défaites contre le Real Madrid et Bruges. En particulier, le 3-4 face à Sommer et Tresoldi à San Siro a changé l’approche tactique et mentale de l’Inter en Europe. Le nouveau mot d’ordre est : « D’abord, ne pas encaisser ! »

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La situation est différente en Serie A, où le champion d’Italie a encaissé pas moins de 17 buts en 12 journées. Lors du 4-4 de dimanche dernier à Bergame contre l’Atalanta, les centres avaient été son point faible. Cette fois, ils ont tous été neutralisés malgré les 33 tentés par Stuttgart.

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Après la deuxième journée de Ligue des champions, la défense de l’Inter figurait parmi les moins performantes. Désormais, seuls Arsenal (4), l’Atlético de Madrid et le Shakhtar Donetsk (5) ont encaissé moins de buts que le champion d’Italie : 6, comme le Betis, Côme, le Sporting Lisbonne, Stuttgart et le Borussia Dortmund.

Ce dernier, leader de Bundesliga, sera le prochain adversaire de l’Inter en Ligue des champions, en Allemagne. En janvier, l’Inter recevra ensuite Liverpool avant de se rendre sur le terrain du Slovan Bratislava, dernier avec zéro point. Un point supplémentaire suffirait pour accéder aux barrages ; il en faudrait 7 pour terminer dans les huit premiers et se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

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La seule fausse note de la soirée est une nouvelle blessure musculaire, celle de Bastoni. Heureusement, Chivu peut compter à son poste sur Carlos Augusto, dont le nouveau contrat est pratiquement bouclé et qui a signé un superbe sauvetage défensif en seconde période, tout comme Akanji après son avertissement.

De l’autre côté, le jeune défenseur allemand évoqué comme une cible de l’Inter sur le marché des transferts, Finn Jeltsch (né en 2006), perd son duel avec Pio Esposito (né en 2005). Cette fois, l’avant-centre italien ne marque pas, mais confirme sa progression constante, y compris sur le plan technique. Il suffit de voir sa passe verticale parfaitement dosée pour lancer Thuram dans l’espace en première période, puis, après la pause, sa feinte sur le centre de Dimarco qui offre à Lautaro le ballon du deuxième but : deux gestes dignes du dernier lauréat du Ballon d’Or, l’international anglais Harry Kane du Bayern Munich.

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Auguste et Pie sont aussi les noms de deux empereurs romains. À propos de la capitale, la Lazio de Frattesi est première au classement et ce mercredi de coupes envoie un autre message fort et clair : après avoir fait peur au Real Madrid et à Manchester United, la Roma fait match nul 2-2 sur le terrain du Paris Saint-Germain, champion d’Europe, et fait de plus en plus peur dans la course au titre de Serie A. Gasperini confirme qu’il est un rival très sérieux, à ne surtout pas sous-estimer : Luis Enrique le dit aussi.

Pour finir, deux autres anciens de la Roma. Daniele De Rossi s’apprête à affronter l’Inter deux fois à San Siro, d’abord samedi en Serie A, puis mardi en Coupe d’Italie.

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Fabio Capello, entraîneur lors du dernier titre de la Roma en Serie A en 2001, couvre Gasperini d’éloges, affirme qu’il est difficile de poser des questions à Chivu parce qu’il dit déjà tout lui-même, compare Pio Esposito à Oliver Bierhoff et critique Lautaro pour s’être échauffé avant le match dans une tenue différente de celle de ses coéquipiers, avec une capuche pour se protéger de la pluie (LIRE ICI).

Comme le chanteur romain Francesco De Gregori nous l’enseigne, « ce n’est pas sur ces détails qu’on juge un joueur : on reconnaît un joueur à son courage, à son altruisme et à son imagination ».

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Si sa tenue est le seul reproche à adresser à Lautaro, cela signifie qu’il est exemplaire sur tout le reste. La critique futile formulée par Capello se transforme donc, de fait, en un grand compliment.

Aujourd’hui, c’est le jour de Thanksgiving et tous les supporters de l’Inter remercient le ciel de pouvoir applaudir l’attaquant argentin comme capitaine, avec Barella comme vice-capitaine, auteur d’une nouvelle prestation au service du collectif.