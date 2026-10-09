Avec à l’horizon des débuts sous le maillot de l’Inter, Djed Spence s’est confié à GQ British. Voici ses mots.





PROGRESSION - « Je ne m’énerve plus. J’ai probablement arrêté d’être nerveux vers 18 ans. À vrai dire, je pense qu’à la Coupe du monde, avant mon entrée en jeu, j’ai de nouveau ressenti cette sensation, un peu de nervosité. Mais je ne dois pas appeler ça de la nervosité ; je préfère simplement appeler ça de l’énergie. Je reste dans ma bulle, parce que j’ai le sentiment que lorsque les autres sont nerveux, cela peut d’une certaine manière t’influencer. »

ROUTINE - « La veille des matches, j’essaie d’aller me coucher à une heure raisonnable, vers minuit. Je ne m’impose pas trop de règles, j’ai un chef privé et, pour la vitesse, je sais que c’est une réponse banale, mais c’est une question de génétique. J’ai toujours été rapide. Mon père était rapide, mes oncles, mon grand-père. Je vais probablement commencer à faire du yoga et d’autres choses pour la récupération, comme la thérapie par lumière rouge et les bouteilles d’oxygène. J’ai l’impression d’avoir 21 ans. »





LOISIRS - « Si je me sens d’une certaine manière, je prie avant le match dans ma chambre d’hôtel et je récite probablement deux autres prières dans le vestiaire. Pas vraiment cinq fois par jour, mais j’essaie de prier autant que possible. J’ai le sentiment que cela me donne direction, force et puissance. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je mets cette responsabilité sur Lui, pas sur moi. Ensuite, il y a la musique, qui est une partie importante de ma préparation. Cela dépend de la façon dont je me sens ce jour-là, du type d’atmosphère que je veux créer, mais en général j’écoute de la musique dans le bus quand j’y vais, pour me préparer. Je mets peut-être une certaine chanson quand je sors ou quand j’entre dans le vestiaire. À partir de ce moment-là, je me concentre, j’écoute la bonne musique pour entrer sur le terrain, des artistes américains, comme Lil Durk. »





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FAMILLE - « Ma famille est très importante pour moi. J’ai trois sœurs. Ce sont mes meilleures amies. Nous faisons tout ensemble : nous partons en vacances, nous allons manger dehors. Nous sommes une famille très unie et nous avons une excellente relation. Je leur parle probablement tous les jours. Peut-être via des mèmes sur Instagram ou des choses stupides. Nous jouons ensemble à la PlayStation en ligne. Je ne pense pas qu’il y ait un jour où je ne leur parle pas. »