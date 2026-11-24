Inter contre le VfB Stuttgart : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

L’Inter reçoit le VfB Stuttgart mercredi en Ligue des champions, au stade Giuseppe Meazza de Milan. Les deux équipes occupent la moitié inférieure du classement de la phase de ligue : l’Inter est 15e et Stuttgart 14e.

Une défense inhabituellement perméable pour l’Inter

L’Inter aborde ce match après un nul mouvementé contre l’Atalanta en Serie A (4-4). L’équipe a mené 2-0, 3-1 puis 4-2 à Bergame sans parvenir à conserver son avantage. Cristian Chivu a qualifié sa prestation de « molle et superficielle ». L’Inter voudra resserrer sa défense après avoir encaissé quatre buts lors de ses deux derniers matches à domicile en Ligue des champions. Le triplé de Pio Esposito contre l’Atalanta constitue un maigre motif de satisfaction, mais l’Inter possède la défense la plus perméable des six premiers de Serie A, avec 17 buts encaissés en 12 rencontres.

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Des résultats contrastés pour Stuttgart ces derniers temps

Stuttgart se déplace après un nul 0-0 sur le terrain de Schalke en Bundesliga. L’équipe de Sebastian Hoeness avait auparavant battu le Werder Brême 1-0, mais s’était inclinée 2-0 à l’extérieur face à Galatasaray lors de sa précédente sortie en Ligue des champions. L’équipe allemande est toutefois difficile à prendre en défaut ces derniers temps, avec cinq matches sans encaisser de but lors de ses dix dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Marquer à l’extérieur reste néanmoins un problème.

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Statistiques clés et blessures

L’Inter a inscrit 36 buts lors de ses 15 derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le capitaine de l’Inter, Lautaro Martinez, a repris l’entraînement après une longue blessure, mais ne débutera pas ce match.

Stuttgart n’a pas marqué lors de trois de ses cinq derniers matches à l’extérieur.

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Compositions probables

Inter (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco ; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2) : Bredlow ; Hendriks, Chabot, Mittelstadt ; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich ; El Khannouss ; Undav, Demirovic.

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