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À la Pinetina, les bonnes nouvelles du jour pour Cristian Chivu viennent de Luis Henrique : le Brésilien a réintégré le groupe aujourd’hui, rapporte FcInter1908.

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La date du retour de Lautaro Martinez à l’entraînement collectif n’est en revanche pas encore certaine, mais il espère être de nouveau disponible pour le match du 22 novembre contre l’Atalanta. Marcus Thuram, rentré de l’équipe de France en raison d’une fatigue musculaire, s’entraîne à part. Chivu espère le retrouver dans le groupe la semaine prochaine. Bonny et Stankovic devraient en revanche être absents un mois.

INTER, LES BLESSÉS

LAUTARO

Absent depuis le 13 octobre, soir de la défaite à domicile contre Bruges, Lautaro Martinez arrive presque au terme de sa convalescence après une gêne aux muscles fléchisseurs de la cuisse gauche. Chivu pourrait convoquer le numéro 10 pour le premier match après la trêve, le 22 novembre contre l’Atalanta.

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THURAM

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Thuram a ressenti une gêne au biceps fémoral droit lors de la victoire de dimanche contre Côme. Ce problème l’a contraint à renoncer aux prochains matchs de sa sélection, dont celui contre l’Italie jeudi au stade Meazza. D’après les premières impressions du staff médical de l’Inter, il s’agirait d’une simple fatigue musculaire : il tentera de revenir pour le 22 novembre contre l’Atalanta, ou pour le 25 contre Stuttgart en Ligue des champions. Sinon, nous devrions être assez sûrs de le revoir pour le match du 28 novembre contre le Genoa.

BONNY

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La convalescence s’annonce en revanche plus longue pour Bonny, victime d’une lésion du muscle fléchisseur de la cuisse droite. Pour le Français, blessé en fin de match lors d’Inter-Côme, il est question d’un mois d’absence, avec un retour prévu pour Inter-Torino le 13 décembre ou Lecce-Inter le 18 décembre.

STANKOVIC

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Le retour de Stankovic prendra lui aussi du temps. Le milieu de terrain a subi une lésion musculaire lors de l’entraînement de lundi avec la sélection serbe. Il sera absent environ un mois et pourrait, lui aussi, revenir pour Inter-Torino le 13 décembre ou Lecce-Inter le 18 décembre.

STONES ET JONES

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Enfin, concernant les deux Anglais, Stones devrait être de nouveau disponible juste après la trêve, soit le 22 novembre. Il en va de même pour Jones, qui s’est désormais presque totalement remis des séquelles de la gêne myofasciale aux adducteurs de la cuisse droite annoncée par l’Inter le 8 octobre.