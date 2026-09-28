Dans son rôle de consultant pour l’ARD, le champion du monde 2014 a analysé la performance de l’équipe d’Allemagne avec des mots forts et n’a pas hésité non plus à mettre le doigt là où ça fait mal.

« Nous ne sommes plus une grande équipe, nous sommes rentrés dans le rang. Nous n’avons pas réussi à mettre l’adversaire dans des conditions telles qu’il se passe quelque chose », a déclaré Schweinsteiger au micro de l’ARD.

Même si de bonnes choses étaient visibles par séquences, l’équipe d’Allemagne ne produirait globalement pas « assez de pression » pour mettre des adversaires de qualité en difficulté. Lors du match nul 1-1 contre les Pays-Bas jeudi dernier, la sélection allemande l’avait encore « mieux fait », a estimé Schweinsteiger.

Dans l’ensemble, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich regrettait toutefois l’absence de joueurs « qui font la différence ». Dans l’équipe grecque, il les a identifiés en Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ou Vangelis Pavlidis.

Mais il ne s’agirait expressément pas d’une critique envers le sélectionneur national Klopp. Après tout, le sélectionneur avait convoqué de nombreux joueurs qui, pour certains, n’avaient encore jamais évolué ensemble sur le terrain. « Klopp n’est pas un magicien. C’est un travail acharné. Mais les joueurs doivent aussi se remettre un peu en question : est-ce tout ? », a ajouté Schweinsteiger.

Getty Images

Quelle est la situation du groupe de l’équipe d’Allemagne en Ligue des nations ?

Interrogé sur les critiques de son ancien coéquipier en sélection, le capitaine Joshua Kimmich a expliqué que l’équipe était actuellement très loin d’être une grande équipe. « Il faut le dire. Ce qui caractérise une telle équipe, c’est qu’elle bat des adversaires supposés plus faibles, et nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons pas battu les Pays-Bas et nous avons perdu aujourd’hui. Mais ce n’est pas décisif maintenant. »

Contre le champion d’Europe 2004, l’équipe d’Allemagne a certes été légèrement supérieure sur l’ensemble des 90 minutes, mais elle n’est pas parvenue à convertir sa domination dans le jeu en occasions de but. La Grèce, de son côté, s’est procuré à plusieurs reprises des contres dangereux, comme sur le 0-1 décisif inscrit par Dimitrios Kourbelis à la 74e minute.

Avec cette défaite, l’équipe de Klopp occupe désormais la troisième place du groupe 2 de la Ligue des nations après deux journées. La Grèce est en tête avec six points, devant les Pays-Bas avec quatre unités. Le prochain adversaire du onze allemand sera jeudi prochain la Serbie, qui n’a toujours pas pris le moindre point.