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Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, a suscité une vive polémique parmi les supporters du club anglais après avoir publié un message d'adieu à l'intention de Michael Carrick, quelques heures seulement après l'annonce du limogeage de l'entraîneur. Un geste qui a remis au premier plan les précédents différends entre les deux hommes au sujet des choix tactiques, et qui a soulevé des interrogations quant à la position du joueur face à la crise que traverse l'équipe.

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Selon le site français « Foot Mercato », Fernandes a publié sur son compte Instagram une photo le montrant aux côtés de Carrick, qu'il a accompagnée d'un court message dans lequel il a écrit : « Merci pour tout, coach. »

Mais la publication a suscité des critiques de la part d'un certain nombre de supporters de Manchester United, qui ont désapprouvé le moment choisi pour ce message et estimé que le capitaine de l'équipe n'avait pas affiché le niveau attendu de lui durant la saison, en particulier dans un contexte de recul des résultats et des performances.

La publication a été le théâtre d'une vague de commentaires furieux, un supporter qualifiant l'attitude du joueur portugais d'« insolence », tandis qu'un autre a critiqué son niveau tout au long de la saison, considérant qu'il n'était pas en position de remercier l'entraîneur après la prestation livrée par l'équipe.

Certains observateurs ont également mis en doute le moment choisi pour le message de Fernandes, estimant qu'il tombait au mauvais moment, alors que le club traverse une crise sportive et se prépare à une nouvelle étape au niveau du staff technique.

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Les critiques se sont encore intensifiées en raison de prises de position antérieures du capitaine de Manchester United, après qu'il a adressé des critiques publiques à l'approche tactique adoptée par Carrick, à la suite de la lourde défaite face à Côme en Ligue des champions le mois dernier.

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Fernandes avait critiqué l'absence de pressing offensif, estimant que laisser de grands espaces aux adversaires leur offrait l'occasion de prendre confiance et d'imposer leur style durant les matches.

Le milieu de terrain portugais a déclaré, dans des propos accordés au réseau « TNT Sports », que la décision de ne pas s'appuyer sur le pressing individuel revenait au staff technique, soulignant que les équipes adverses profitaient des espaces mis à leur disposition.

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Interrogé sur la responsabilité de l'entraîneur, il a expliqué que la définition du style tactique ne relevait pas de ses compétences, mais il a insisté sur la nécessité de faire preuve de davantage de courage sous pression et de prendre le risque d'appliquer un pressing haut sur les adversaires.

Fernandes n'était pas le seul joueur, selon le journal « The Sun », à avoir émis des réserves sur les ajustements tactiques opérés par Carrick, ce dernier indiquant qu'un certain nombre de joueurs chevronnés au sein du vestiaire n'étaient pas satisfaits de la nouvelle approche et préféraient un retour au système adopté par l'entraîneur durant son intérim la saison dernière, ce qui a ajouté davantage de controverse autour de la nature de la relation entre les joueurs et le staff technique.

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Ces développements interviennent à la suite de la décision de Manchester United de se séparer de Carrick, au cœur d'une crise de résultats ayant poussé l'équipe dans la zone de relégation en Premier League, parallèlement à la préparation de la prise en main du staff technique par Mauricio Pochettino.