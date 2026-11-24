Le Marocain Younès Belhanda a critiqué la Confédération africaine de football (CAF) et son président Patrice Motsepe, après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de confirmer le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025 aux dépens du Maroc, estimant que l'instance continentale est la grande perdante d'une affaire qui a duré près d'un an.
L'ancien international marocain, qui n'a pas participé au tournoi, s'est exprimé lors de son passage dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur la radio française RMC, ce mardi, se disant déçu de voir le Maroc perdre le titre, tout en se montrant compréhensif envers la décision du tribunal sportif.
« Bien sûr que je suis déçu pour le Maroc, mais même si le titre avait été attribué au Maroc, il aurait eu un goût amer. Le Maroc aurait dû gagner le match, et l'arbitre aurait dû arrêter la rencontre dès que les joueurs sénégalais sont rentrés aux vestiaires », a déclaré Belhanda.
Le joueur du club qatari d'Al-Sailiya a ajouté, en s'en prenant à la CAF : « La grande perdante, c'est la CAF. »
Belhanda ne s'est pas contenté de critiquer l'instance continentale : il a directement visé Motsepe, estimant que la décision de retirer le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc avait été prise dans la précipitation.
« Motsepe a voulu changer d'avis et donner la CAN au Maroc sur une décision soudaine. Le Maroc accueille de nombreux matchs ainsi que des compétitions africaines de jeunes et féminines, et si le Maroc perdait... », a-t-il expliqué.
Tout en reconnaissant que le comportement des joueurs sénégalais pendant la finale méritait d'être contesté, Belhanda a insisté sur le fait qu'il revenait à l'arbitre d'arrêter le match, et qu'il n'était pas logique de traiter la question une fois la rencontre menée à son terme.
Diawara : le Sénégal a gagné sur le terrain
De son côté, l'ancien joueur sénégalais Souleymane Diawara s'est montré plus catégorique, se disant soulagé de voir prendre fin une affaire qui, selon lui, a duré longtemps et a terni l'image renvoyée par le football africain pendant le tournoi.
Diawara a estimé que tout s'était bien passé jusqu'à la finale, marquée par des événements controversés, avant d'ajouter : « Dès que l'arbitre et les deux équipes sont revenus sur le terrain, il n'y avait plus lieu de contester. S'il y avait une réclamation, il fallait la faire avant, et il ne fallait pas attendre 11 mois pour revenir sur la décision. »
Il a poursuivi : « Sur le terrain, le Sénégal a gagné. Il n'y a aucun goût amer. »
La position de la CAF après le verdict du TAS
Le Tribunal arbitral du sport avait rendu son verdict définitif, annulant la décision du jury d'appel de la CAF rendue le 17 mars dernier et confirmant celle de la commission de discipline du 11 février, rétablissant ainsi le résultat de la finale et le sacre du Sénégal.
À la suite de ce verdict, la CAF a annoncé qu'elle respectait la décision de la juridiction suisse et qu'elle prendrait les mesures nécessaires à son application, alors que la Fédération marocaine étudie la possibilité d'un ultime recours juridique pour contester la décision.
Le communiqué de la CAF est venu confirmer la position de son président Patrice Motsepe, qui avait annoncé hier lundi qu'il respecterait la décision, quel que soit le vainqueur du titre.
Motsepe s'est engagé à respecter le verdict du Tribunal arbitral du sport, une évolution qui met un terme à une crise juridique d'environ 10 mois ayant suscité une vive polémique sur le continent africain.
Motsepe a réaffirmé l'engagement de la CAF à appliquer la décision du Tribunal arbitral du sport, quelle qu'en soit l'issue, lors d'une cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre la CAF et une entreprise, en Afrique du Sud.
Le président de l'instance continentale a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité, la crédibilité et le respect des règles dans la gestion du football africain.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
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