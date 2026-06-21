Inscris-le et fais-le sortir !... Le secret derrière la décision surprise de De la Fuente concernant Yamal

L’entraîneur espagnol Luis de la Fuente a justifié le remplacement de Lamine Yamal en seconde période du match contre l’Arabie saoudite, expliquant que l’ailier, « au sommet de sa forme », avait été sorti par précaution afin de le préserver pour les échéances décisives à venir.

« Lamine est au sommet de sa forme pour disputer des matchs entiers », a-t-il expliqué en conférence de presse, après la large victoire (4-0) de la Roja lors de la 2^e journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Le technicien, qui a fêté ses 65 ans lors de cette rencontre, a ajouté : « Rodri a réalisé un match formidable, et notre charnière centrale a été exceptionnelle. Quant à Oyarzabal, il a connu de légères blessures que nous ne pouvons pas dévoiler, mais il livre toujours une performance remarquable. »

Il a également salué la performance collective : « Chaque match est différent, même si notre approche reste la même. Nous avons réalisé une première mi-temps exceptionnelle et une seconde tout aussi solide. Cela nous permet de maintenir notre niveau de jeu et d’aborder sereinement les prochaines rencontres cruciales. »

Il a toutefois mis en garde contre tout relâchement avant le match décisif contre l’Uruguay lors de la troisième journée, insistant : « La rencontre face à l’Uruguay s’annonce extrêmement difficile. »

Interrogé sur les critiques qui ont suivi le match nul décevant contre le Cap-Vert lors de la première journée, il a répondu avec fermeté : « Personne n’aime qu’on remette en cause son travail et ses compétences ; la réaction des joueurs est donc compréhensible. Nous assumons pleinement nos choix et nous poursuivons un projet déjà bien engagé. »

Interrogé sur le remplacement de Yamal en seconde période malgré sa belle performance, il a expliqué : « Nous devions lire la rencontre au fur et à mesure, mais c’était une étape importante. Il est actuellement au sommet de son art, et il vaut mieux le préserver, avec encore plus d’enthousiasme. »

Yamal avait ouvert le score pour l’Espagne dès la 10e minute, avant qu’Oyarzabal ne double la mise (21e et 23e), puis que Cucurella ne scelle le score d’une quatrième réalisation (49e), offrant à « La Roja » une victoire éclatante qui la relance dans la course à la première place du groupe H.

Grâce à ce succès, la Roja prend provisoirement la tête du groupe avec 4 points, en attendant la rencontre Cap-Vert – Uruguay. La troisième journée, et son affrontement crucial avec la « Celeste », pourrait ainsi valider le billet pour les huitièmes de finale.