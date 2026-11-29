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Frenkie de Jong est sorti sur blessure dimanche après-midi avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 29 ans a dû être remplacé après un incident inhabituel en seconde période du déplacement sur la pelouse du Deportivo de A Coruña. L’entraîneur Hansi Flick a depuis donné des nouvelles de son joueur.

Au stade de Riazor, Barcelone semblait se diriger vers une victoire relativement facile. Lamine Yamal, Dani Olmo et Raphinha avaient permis aux visiteurs de mener 3-1, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang avait marqué pour l’équipe locale.

À la 65e minute, la situation s’est toutefois compliquée pour De Jong. L’international néerlandais s’est soudainement assis sur la pelouse après une action en apparence anodine, alors que le ballon était loin de lui.

De Jong s’est rapidement relevé, mais a vite fait comprendre qu’il ne pouvait pas continuer. Le milieu de terrain a demandé à sortir et a quitté le terrain en boitant légèrement.

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« Pas encore cette galère », a réagi le commentateur Richard van Iterson sur Ziggo Sport en voyant les images de De Jong. « Il faut bien sûr faire attention à ce qu’on dit, mais il s’est assis un instant, s’est relevé et n’avait plus l’air au mieux. »

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Flick a ensuite fait entrer Andreas Christensen et Jules Koundé, tandis qu’Eric García est sorti en même temps que De Jong. L’ancien milieu de l’Ajax, qui venait de quitter le milieu de terrain pour l’axe de la défense, a rapidement regagné les vestiaires après son remplacement.

« Frenkie de Jong a mal au mollet. Je pense qu’il est de nouveau blessé, oui », a déclaré Flick à la presse espagnole après le match. « C’est un joueur fantastique et nous étions heureux de le retrouver, mais nous allons maintenant devoir attendre. »

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Une nouvelle blessure serait une très mauvaise nouvelle pour De Jong, déjà resté sur la touche pendant plusieurs mois cette saison. Après la Coupe du monde, le milieu de terrain avait souffert d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou, qui l’avait éloigné des terrains pendant plus de trois mois.

En raison de cette blessure au genou, De Jong avait manqué au total quatorze matches du FC Barcelone et de la sélection néerlandaise. Lors de la dernière trêve internationale, le joueur aux 71 sélections avait également été touché par une légère blessure à la hanche, qui l’avait privé du match contre l’Allemagne (défaite 5-0).