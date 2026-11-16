Inquiétude et optimisme : l'entraînement du Barça apporte des nouvelles contrastées à Flick

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Le FC Barcelone entame ce lundi sa préparation en vue du match face à Villarreal, prévu dimanche prochain dans le cadre de la 13e journée de Liga.

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Selon le journal Sport, Jules Koundé est toujours absent des entraînements, tandis que Dani Olmo a retrouvé ses coéquipiers.

Le rétablissement de Koundé prend toujours plus de temps que prévu. D'après les informations obtenues par Sport, le défenseur français n'a toujours pas pu reprendre l'entraînement collectif ce lundi.

Cette absence surprend, d'autant que les prévisions laissaient entendre que la pause dans les compétitions permettrait au défenseur français de se débarrasser des douleurs dont il souffre.

Koundé s'est fait une entorse à la cheville gauche le 17 octobre dernier, lors du match face au Real Betis. Les premières estimations tablaient sur une absence d'environ une semaine. Mais en ce 16 novembre, 30 jours exactement se sont écoulés depuis cette blessure, soit 4 semaines et 2 jours, sans que le joueur ait pu retrouver les sensations nécessaires pour reprendre normalement l'entraînement.

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Les signes laissant craindre un rétablissement compliqué sont apparus très tôt. Après la rencontre contre le Real Betis, Koundé avait été aperçu en train de descendre du bus de l'équipe en boitant de manière très visible.

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Une fois le gonflement de la cheville résorbé, le joueur français a lui-même constaté que les douleurs persistaient et que la blessure nécessiterait plus de temps qu'estimé initialement.

Au sein du club, on s'attendait à ce que la trêve internationale donne à son rétablissement le dernier coup de pouce décisif. Sans la pression des matchs et avec du temps pour travailler individuellement, la situation semblait propice à un retour du défenseur français à l'entraînement collectif cette semaine. Mais cette étape reste pour l'heure en suspens.

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Koundé tient toujours à revenir le plus rapidement possible, mais sa présence dans le groupe pour le match contre Villarreal reste conditionnée à sa capacité à s'entraîner avec ses coéquipiers et à bien répondre à l'augmentation progressive des charges de travail. À 6 jours de la rencontre, sa situation n'est toujours pas tranchée.

Dani Olmo, la bonne nouvelle de l'entraînement

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La bonne nouvelle pour l'entraîneur Hans Flick, c'est le retour de Dani Olmo. Le milieu de terrain a repris l'entraînement ce lundi avec le reste de ses coéquipiers, après une absence de près de 4 semaines en raison d'une blessure à l'adducteur gauche, contractée le 20 octobre dernier lors du match de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Si les premières estimations fixaient la durée de son indisponibilité à environ un mois, l'évolution de son état au cours des dernières semaines a été très positive, et il est désormais en mesure de reprendre l'entraînement avec l'équipe.

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La trêve internationale a permis à Dani Olmo de progresser dans sa remise en forme, sans avoir à précipiter les choses ni à forcer sur le calendrier fixé pour son rétablissement.

Désormais, le plan consiste à mettre à profit les prochaines séances pour permettre à Olmo de retrouver les sensations de jeu et le rythme de la compétition.

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Le club compte sur la disponibilité du joueur pour le match de dimanche prochain face à Villarreal, mais c'est sa réaction aux entraînements collectifs qui déterminera s'il obtiendra le feu vert médical définitif pour revenir sur les terrains.