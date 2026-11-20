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Le Bayern Munich a reçu des nouvelles inquiétantes lors de son match face à Cologne, vendredi soir, dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga.

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L'attaquant anglais Harry Kane a en effet été victime d'une blessure qui l'a contraint à quitter la pelouse prématurément, tandis que son coéquipier français Michael Olise a souffert d'un problème physique qui a nécessité l'intervention du staff médical en première période, avant d'être remplacé à la pause.

À la 15e minute de jeu, Kane a subi un contact appuyé du défenseur de Cologne Joel Schmied dans la surface de réparation, alors que l'attaquant anglais tentait de reprendre un centre. Il s'est effondré sur la pelouse, touché à la cheville, sous les regards visiblement inquiets des joueurs bavarois.

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a tenté de poursuivre la rencontre après avoir reçu les premiers soins, mais la douleur l'en a empêché. L'entraîneur belge Vincent Kompany a alors été contraint de procéder à un changement forcé à la 20e minute, en faisant entrer Tom Bischof à sa place.

La manière dont Kane est sorti n'a rien de rassurant pour le staff technique du Bayern Munich, d'autant que le joueur a dû quitter le terrain après avoir essayé de continuer à jouer. De quoi ouvrir la porte à une possible absence lors des prochains matchs, en attendant les résultats des examens médicaux sur la nature et la gravité de la blessure.

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Autre coup dur en première période : l'ailier français Michael Olise a eu besoin de l'intervention du staff médical après s'être plaint d'un problème physique, ce qui a ravivé les inquiétudes dans les rangs bavarois, tant le joueur occupe une place importante dans le dispositif offensif de Kompany.

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Olise faisait partie, aux côtés de Kane, des éléments clés alignés d'entrée par le technicien belge. Le Bayern Munich compte sur ses qualités pour créer des occasions et se déplacer entre les lignes, sans oublier sa contribution offensive cette saison.

Malgré l'inquiétude suscitée par le problème physique du joueur français, celui-ci a pu reprendre sa place dans la rencontre, avant que Kompany ne décide de le sortir à la mi-temps.

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Ces événements surviennent à un moment délicat pour le Bayern Munich, déjà privé de plusieurs éléments importants en raison de blessures, parmi lesquels Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz et Ismael Saibari.

La sortie de Kane complique davantage la tâche de Kompany, compte tenu du rôle central que joue l'attaquant anglais sur le front de l'attaque, que ce soit pour marquer, combiner ou créer des espaces pour ses coéquipiers.

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Une éventuelle absence d'Olise constituerait par ailleurs une source d'inquiétude supplémentaire pour le staff technique, tant le joueur français dispose de qualités techniques qui font de lui l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe.

Le Bayern Munich attend désormais d'être fixé sur l'état de santé des deux joueurs, en particulier Kane, dont les examens à venir détermineront l'ampleur de la blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité, alors que l'équipe cherche à rester prête pour les prochaines échéances.