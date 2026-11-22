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Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, a reçu des soins d'un kinésithérapeute en raison d'un problème à la cheville pendant l'échauffement précédant le match contre Villarreal, ce dimanche, ce qui a suscité une inquiétude passagère au sein du club catalan.

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Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » rapporte que Lamine Yamal a suscité quelques inquiétudes avant le coup d'envoi du match entre Barcelone et Villarreal, après avoir dû recevoir des soins d'un kinésithérapeute.

La star du club catalan a entamé son échauffement normalement, mais a dû s'arrêter au bout de quelques minutes, avant de retirer sa chaussure et de se faire masser par un kinésithérapeute pendant plusieurs minutes.

Le problème ne s'est pas aggravé par la suite : Lamine a remis sa chaussure et repris l'entraînement normalement, avant de conclure son échauffement par des frappes au but, sans montrer le moindre signe inquiétant.

L'alerte semble n'avoir été qu'une inquiétude passagère, puisque Yamal a débuté la rencontre normalement.

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Cette saison, l'entraîneur Hans Flick s'appuie énormément sur le joueur, devenu l'un des éléments les plus souvent alignés d'entrée, tant son influence offensive est difficile à compenser.

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Yamal a disputé l'intégralité des 16 matchs joués par Barcelone toutes compétitions confondues jusqu'au 22 novembre, tous en tant que titulaire, et il est le joueur le plus utilisé de l'effectif avec 1 355 minutes au compteur.

Ce recours permanent relance la question de la gestion des efforts physiques du jeune joueur, notamment avec la multiplication des échéances nationales, continentales et internationales.

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En octobre dernier, la radio espagnole « Cadena SER » indiquait que le staff technique barcelonais estime que Yamal sait doser ses efforts sur le terrain, ce qui explique sa capacité à enchaîner sur de longues périodes sans montrer autant de signes de fatigue que certains de ses coéquipiers.

Sa condition physique avait également fait l'objet d'une attention particulière lors de la dernière trêve internationale, en novembre, puisqu'il avait manqué le match de l'Espagne face à la Tchéquie en raison de douleurs au genou droit, avant de revenir pour affronter l'Angleterre.

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Le quotidien espagnol « El País » a souligné que Barcelone estimait lui aussi que le joueur avait besoin de repos, compte tenu du volume de minutes disputées avec l'équipe depuis le début de la saison.

Ces éléments mettent en évidence l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur le staff technique barcelonais dans la gestion de l'une de ses principales armes offensives, d'autant que la préservation de sa condition physique constitue un élément important dans les calculs de l'équipe au cours d'une saison où les compétitions nationales s'entremêlent avec les engagements européens et internationaux.