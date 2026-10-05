Andrés Iniesta, la légende du Barça, a souhaité que le Ballon d'or 2026 revienne à un joueur espagnol.

Dans un entretien accordé au journal AS, Iniesta a déclaré : « Honnêtement, j'espère que ce sera un joueur espagnol. Ce serait logique après la victoire à la Coupe du monde 2026. »

Il a poursuivi : « Est-ce que j'accordais une grande importance au Ballon d'or ? De manière générale, je pense que tout le monde accordait plus d'importance aux titres. »

Il a ajouté : « Ce que les gens veulent, c'est remporter le championnat et la Ligue des champions, et si le Ballon d'or vient, qu'il vienne. Ce n'est pas une récompense que l'on peut placer au même rang que le championnat ou la Ligue des champions. »

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Il a souligné : « La différence entre la génération actuelle et celle de 2010 ? Ces joueurs sont très jeunes. Le défi consiste à conserver la mentalité qui permet au groupe de continuer à offrir ce qu'il propose actuellement. Si l'on regarde les quatre, six ou huit prochaines années, la plupart des éléments de l'équipe seront au sommet de leur niveau footballistique. »

Iniesta a insisté : « Dans l'affaire Negreira, que ressentez-vous lorsque vous entendez les histoires dont on parle ? Du point de vue footballistique, il n'y a pas de débat. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ce dont on parle. »

Il a affirmé : « Mais même si nous analysions tous les matches de cette période dont on parle, ils ne trouveraient pas même 1 % de ces aides supposées. »

Il a conclu : « Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu, et je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir bénéficié d'une aide. À chaque match, les supporters et les joueurs estiment que c'est l'autre camp qui a bénéficié d'aides. »



