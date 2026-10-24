Infantino défie ses détracteurs avec ironie et s'accroche au trône de la FIFA

Alors que la pression s'intensifie sur Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), en raison de la crise liée au projet de vente des droits commerciaux de l'instance, le dirigeant suisse s'est exprimé sur un ton confiant et ironique, affirmant bénéficier du soutien de « l'immense majorité » de la famille du football, dans une posture qui traduit son attachement à son poste malgré les critiques grandissantes.

Dans un entretien rare accordé à la British Broadcasting Corporation (BBC), Infantino a refusé de reculer face aux interrogations sur sa légitimité à poursuivre son mandat ou sur une éventuelle démission, s'appuyant sur le soutien qu'il dit recevoir des fédérations membres à travers le monde.

La crise a éclaté sur fond de l'initiative de la FIFA pour les projets « FFE », qui comprenait une proposition de vente d'une partie des droits commerciaux de la fédération internationale à une société d'investissement privée, avant qu'Infantino n'annule le projet quelques jours seulement après sa présentation.

L'affaire a suscité une large colère, après que les présidents des confédérations européenne, asiatique et nord-américaine, centraméricaine et caribéenne ont signé une lettre accusant le président de la FIFA d'avoir rompu la confiance par la « tromperie ».

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a par ailleurs réclamé la divulgation des documents clés relatifs à l'initiative avant le 2 novembre, affirmant que la FIFA n'avait pas apporté de réponses à plusieurs questions essentielles.

Lors d'une précédente réunion du Conseil de la FIFA, Infantino a fait face à de vives critiques concernant sa gestion du dossier, et il lui a été signifié que son maintien à son poste serait remis en question s'il ne présentait pas les documents demandés, y compris les justifications liées à l'initiative.

Malgré cela, le président de la FIFA n'a pas fixé de date claire pour la remise des documents, se contentant d'affirmer que la question relevait d'un processus juridique et que sa direction travaillait à fournir les réponses attendues. Il a déclaré : « Nous répondrons assurément à toutes les questions posées, dans les limites de ce que permet la procédure suivie et dans la mesure de nos moyens. »

Infantino a reconnu que la fédération internationale avait commis certaines erreurs, soulignant la nécessité d'améliorer la communication et la concertation avec les fédérations membres. Il s'est également dit prêt à instaurer un dialogue plus régulier avec l'UEFA, dans une tentative de contenir le différend grandissant entre les deux parties.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était toujours apte à présider la FIFA et s'il avait envisagé de démissionner, il a ri avant de répondre : « J'ai été élu par 211 fédérations membres du monde entier. »

Il a ajouté que la divergence des points de vue était chose naturelle, mais il a insisté sur la nécessité de respecter la volonté de la majorité, estimant que les fédérations membres sont les seules à avoir le dernier mot sur l'identité du président de l'organisation et sa manière de la diriger.

Infantino invoque la confédération asiatique

Infantino a invoqué le soutien qu'il a dit avoir reçu de la Confédération asiatique de football lors de sa visite à Tokyo, aux côtés de l'appui des fédérations africaines, qu'il a déclarées être derrière lui.

Il a affirmé être en contact avec les fédérations aux quatre coins du monde, ajoutant que réunir des points de vue divergents sous un même toit n'était pas chose aisée, mais il a insisté sur le respect de toutes les opinions.

Parallèlement à la crise, Infantino a intensifié ses déplacements internationaux et s'est rendu au Maroc, en République dominicaine, au Cap-Vert et au Japon, lors de tournées qui ont renforcé sa position avant l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars prochain.

Il a également proposé d'augmenter le financement des programmes de développement du football à travers le monde d'environ 3,4 milliards de dollars, une démarche qui traduit sa volonté de renforcer les projets de développement sur lesquels il s'appuie pour mobiliser le soutien.

La date limite de dépôt des candidatures pour affronter Infantino doit expirer le 18 novembre, et aucun candidat déclaré ne s'est présenté à ce jour pour lui faire face, ce qui accroît les probabilités qu'il se présente à l'élection sans adversaire et se rapproche d'un quatrième mandat.

Infantino à l'ouverture du tournoi des jeunes

Par ailleurs, Infantino est arrivé dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, pour assister à la première édition du tournoi et festival FIFA des moins de 15 ans, qui voit la participation d'équipes de 189 fédérations membres.

La liste des participants comprend des équipes représentant l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Argentine et le Brésil, aux côtés d'une équipe russe qui fait son apparition dans une compétition reconnue par la FIFA pour la première fois depuis la suspension des équipes russes des compétitions internationales en février 2022.

L'édition de cette année se limite aux garçons, celle de l'an prochain étant consacrée aux filles, tandis que la FIFA prévoit d'organiser le tournoi chaque année avec la participation des deux sexes à partir de 2028. Les matchs se disputent selon un format de huit joueurs par équipe, sur des terrains de plus petite taille, et se composent de deux mi-temps de 20 minutes chacune.

Infantino a déclaré que le tournoi représentait une formidable opportunité de réunir des jeunes des quatre coins du monde, exprimant son espoir que les joueurs se souviennent à l'avenir que le premier tournoi mondial qu'ils ont disputé s'est tenu en Azerbaïdjan.