Après des semaines de guerre froide et d'accusations mutuelles, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a cédé aux fortes pressions continentales.

Dans une démarche surprise visant à contenir une colère grandissante, le Suisse a ordonné l'ouverture des coffres de la FIFA et une révision complète de son financement, à la suite d'une revendication virulente de l'Union des associations européennes de football et de son homologue nord-américaine réclamant le versement de 2,1 milliards de dollars puisés dans les réserves.

Un courrier officiel publié par l'agence « Reuters », adressé par Infantino aux présidents des six confédérations continentales, révèle qu'il a ordonné une évaluation urgente des propositions de distribution de fonds supplémentaires aux associations nationales, cette évaluation devant être soumise au Conseil de la FIFA le 15 octobre prochain.

Infantino a déclaré dans son courrier, sur un ton prudent : « Jusqu'à l'achèvement de l'évaluation et l'obtention des approbations nécessaires, aucun chiffre préliminaire ne peut être considéré comme un engagement approuvé envers les associations membres. »

Le plan Ceferin

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et le président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, Victor Montagliani, avaient déclenché la crise ce mois-ci en avançant une proposition révolutionnaire prévoyant que chacune des 211 associations membres de la FIFA reçoive au moins 10 millions de dollars durant le cycle 2027-2030, en plus du financement de développement actuel.

Dans leur courrier daté du 18 septembre, les deux hommes ont réclamé une revue indépendante des réserves de la FIFA, qu'ils estiment devoir atteindre 6 milliards de dollars fin 2026, assurant que la distribution proposée maintiendrait les réserves au-dessus de 1,5 milliard de dollars tout au long du prochain cycle, et s'interrogeant sur l'utilité du plan d'investissement privé que la FIFA a annulé.

La défense d'Infantino

Infantino a défendu les justifications du plan commercial retiré « FIFA Forward Enterprise », qui visait à valoriser les droits commerciaux à 20 milliards de dollars, affirmant qu'il aurait apporté un financement dépassant ce que la FIFA peut distribuer à partir de ses ressources actuelles.

Il a écrit, pour préciser : « L'objectif de la dernière proposition commerciale, désormais retirée, était de permettre à la FIFA d'investir davantage dans le football, et non de remplacer le soutien pouvant être fourni de manière responsable à partir des ressources actuelles ; il aurait donc complété ce soutien. »

Le projet « FIFA Forward Enterprise » avait été définitivement abandonné en juillet dernier après une vive opposition des confédérations continentales, dont l'UEFA, la CONCACAF et la Confédération asiatique, en raison d'un manque de concertation, ce qui a suscité de larges revendications de réforme de la gouvernance de la FIFA.

La feuille de route

Infantino a demandé aux présidents des confédérations continentales d'envoyer leurs modèles financiers et leurs hypothèses au secrétaire général de la FIFA, les commissions compétentes devant participer à la vérification de ces hypothèses.

Il a précisé qu'il revenait au Conseil de déterminer le montant et le calendrier des paiements supplémentaires, les réserves nécessaires pour protéger les engagements de la FIFA et son indépendance financière, ainsi que les conditions d'éligibilité, de communication et d'audit associées à toute distribution, tout en tenant compte du soutien aux confédérations continentales confrontées à des coûts structurels évidents.

Infantino a conclu son courrier par un message d'apaisement explicite : « Je ne préjugerai pas du montant. Je soutiendrai le plus haut niveau de financement supplémentaire pouvant être fourni de manière responsable dans le cadre du processus de bonne gouvernance de la FIFA, à condition qu'il soit appliqué avec intégrité et appuyé par des dispositions transparentes et vérifiables », appelant au respect des décisions prises par les mécanismes démocratiques et institutionnels de la FIFA.







