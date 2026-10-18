Un rapport français s'est penché sur la physionomie de la course à la présidence de la Fédération internationale de football, dont l'élection se tiendra en mars prochain au Maroc.

À un mois de la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre prochain, Gianni Infantino pourrait bien trouver un adversaire lors de la prochaine élection présidentielle de la FIFA.

Le Suisse Ramon Vega, ancien joueur de Tottenham, est actuellement la seule personne à avoir officiellement annoncé son intention de défier le président en exercice.

L'ancien défenseur international suisse, qui s'est notamment illustré avec Tottenham et Créteil au cours de sa carrière, souhaite mettre fin au règne de son compatriote, en poste depuis 2016.

Mais avant de pouvoir lancer officiellement sa campagne, Vega devra remplir plusieurs conditions, à commencer par l'obtention du soutien d'au moins cinq fédérations parmi les 211 fédérations membres de la FIFA. Il s'agit d'une étape indispensable pour valider sa candidature, lui qui espère affronter Infantino lors de l'élection prévue en mars 2027.

De son côté, le président actuel poursuit sa campagne pour renforcer sa popularité, en particulier en Asie.

SelonRMC Sport, Gianni Infantino bénéficie actuellement du soutien d'une quatre-vingt-dizaine de fédérations, alors qu'il lui faut 106 voix pour s'assurer la majorité lors de l'élection.

Cette situation laisse encore une marge de manœuvre à ses adversaires potentiels, surtout après l'échec de la dernière réunion du Conseil de la FIFA à apaiser les tensions entourant sa direction.

Victor Montagliani, président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), longtemps considéré comme un concurrent sérieux, a définitivement écarté toute candidature.

Ainsi, Ramon Vega demeure, à ce stade, le seul candidat déclaré face à Infantino.