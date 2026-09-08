La superstar du Real Madrid Kylian Mbappé a clairement fait savoir, lors de la conférence de presse précédant l’entrée en lice en Ligue des champions face à l’Inter Milan, qu’un sacre au Ballon d’Or cette année lui plairait bien. Christoph Dugarry, lui, n’apprécie guère ce genre de déclarations.

« J’ai écrit l’histoire cet été dans la compétition la plus prestigieuse, mais il me reste encore un long chemin à parcourir », a déclaré Mbappé avec assurance. « Cette année peut être une bonne année pour moi pour gagner le Ballon d’Or », car « je me considère toujours comme le meilleur joueur du monde ».

Il est donc tout à fait normal pour Mbappé « que les gens t’associent à ce genre de récompenses quand tu joues pour le meilleur club du monde. Beaucoup de gens dans la rue me parlent du Ballon d’Or. Beaucoup de gens parlent de moi comme d’un possible vainqueur du Ballon d’Or. »

Dugarry, qui fut lui aussi autrefois attaquant en équipe de France comme Mbappé, comprend en revanche très peu la netteté de ces propos. « Demander publiquement une telle récompense individuelle, je trouve cela puéril et pitoyable. Ce n’est pas une preuve de grandeur que de la réclamer, surtout pas en tant que capitaine de l’équipe nationale », a-t-il pesté dans le podcast RMC « Rothen s'enflamme ».

« Une saison où aucun joueur ne s’est vraiment détaché ! »

Et de poursuivre : « Ce fut une saison où aucun joueur ne s’est vraiment détaché. Aucun joueur n’a tout gagné, ni sur le plan collectif ni sur le plan individuel. Personne n’a livré une performance à ce point exceptionnelle qu’on puisse dire que sa victoire serait évidente et certaine. »

Le fait que le « football devienne toujours plus individualiste » met l’international français à 55 reprises « bien trop souvent en colère. Au lieu de parler de soi et de récompenses individuelles, il faudrait parler de l’équipe, du partage des succès, des trophées que l’on voulait gagner ensemble, mais que l’on n’a pas pu remporter. »

Au final, Dugarry s’est tout de même montré conciliant avec le capitaine des Bleus, car « je comprends malgré tout - même si je ne suis pas d’accord avec cette approche en général - qu’il pense être le meilleur joueur du monde ».