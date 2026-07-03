Incroyable : un suspect de 20 ans a été interpellé pour tentative d’homicide à l’issue du match Pays-Bas - Maroc

Selon plusieurs médias néerlandais, un suspect de vingt ans a été interpellé pour tentative d’homicide à l’aide d’un cadenas à chaîne. Les faits ont eu lieu mardi matin, en marge du match de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc.

Plusieurs vidéos tournées à Amsterdam circulent sur les réseaux sociaux. On y voit un supporter de l’équipe nationale néerlandaise agressé dans la rue à l’aide d’un cadenas à chaîne. Entre-temps, plusieurs suspects ont été interpellés par la police, notamment pour tentative d’homicide.

Après la rencontre, les deux groupes de supporters se sont affrontés dans la Van Woustraat, à Amsterdam. Des passants ont filmé des supporters marocains circulant à scooter dans la rue en klaxonnant. La situation a dégénéré lorsqu’un deux-roues a failli renverser un piéton.

L’homme au maillot orange a alors riposté en assénant un coup de pied en direction du deux-roues. Le conducteur a esquivé le geste, mais a failli percuter un taxi, contraint à une manœuvre d’évitement. Peu après, deux supporters marocains circulant sur un autre scooter ont percuté l’individu.

Peu avant l’agression, un téléphone aurait été volé ; le suspect armé du cadenas serait impliqué dans ce vol. Les images suggèrent que la victime, vêtue de orange, est intervenue pour aider le propriétaire du téléphone à le récupérer, avant d’être frappée à son tour.

Vendredi, un porte-parole de la police a confirmé à De Telegraaf que les images avaient été visionnées et qu’une enquête était en cours. Le jeune Amstellodamois de vingt ans a été placé en garde à vue ; il est soupçonné de tentative d’homicide avec un antivol de vélo, d’implication dans le vol et dans une autre agression survenue vers 11 h dans la Van Ostadestraat.

Un deuxième individu serait impliqué dans cette agression à la chaîne. Par ailleurs, trois autres jeunes hommes sont recherchés pour le vol avec violence. Selon les autorités d’Amsterdam, les motifs de ces incidents restent indéfinis, et aucun lien n’est encore établi entre eux.