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Pour le retour de l'attaquant Edin Dzeko dans le onze de départ, Schalke 04, promu en Bundesliga, a subi une déroute une semaine avant le derby de la Ruhr face au Borussia Dortmund.

Dans le duel des promus sur le terrain du SC Paderborn, l'équipe de Miron Muslic, d'une faiblesse alarmante, a sombré 8-1 (3-0) et enchaîné un huitième match officiel sans victoire. Paderborn a en revanche signé sa troisième victoire à domicile et est provisoirement remonté en milieu de tableau.

Jano ter Horst a ouvert le score pour les locaux avec son premier but de la saison (21e). Stefano Marino a inscrit un triplé (39e, 45e+4, 57e), tandis que Steffen Tigges (55e), Deniz Zeitler (73e), Gabriel Vidovic (85e, sur penalty) et Felix Götze (90e+6) ont également marqué. Adil Aouchiche a inscrit le but de l'honneur pour Schalke (59e). La saison dernière, le club de Gelsenkirchen avait remporté de justesse les deux rencontres de deuxième division.

Avec ce succès 8-1, Paderborn est entré dans l'histoire de la Bundesliga. Le club de Westphalie orientale a égalé le record de Fortuna Düsseldorf pour la plus large victoire d'un promu au cours d'une saison de Bundesliga. En 1990, Düsseldorf avait battu le FC St. Pauli 7-0.

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Schalke manque une énorme occasion d'entrée

Les joueurs de Gelsenkirchen, qui voulaient aborder ce match « avec beaucoup de responsabilité et de cohésion », selon Muslic, ont laissé passer une énorme occasion dès le début : Junior Adamu a pu tirer après une erreur de Mattes Hansen, mais le gardien Nahuel Noll a repoussé sa frappe (2e).

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Pour le reste, les 15 000 spectateurs de la salle comble ont vu les locaux se montrer plus entreprenants, mais aussi plus nerveux, en début de match. Marino s'est procuré la meilleure occasion sur une contre-attaque, mais le gardien de Schalke Loris Karius s'est interposé (17e). Peu après, le club de Gelsenkirchen a dû remplacer Junior Dina Ebimbe, blessé à la cuisse lors d'un duel de course sans intervention de l'adversaire (20e). Ter Horst a marqué peu après, à la suite d'un coup franc.

Schalke n'avait globalement pas grand-chose à proposer. Dzeko, qui n'avait jusque-là joué qu'un rôle secondaire en Bundesliga, est lui aussi resté discret. « Je ne peux pas tenir compte des noms », avait déclaré Muslic avant la rencontre, mais il a tout de même titularisé le joueur de 40 ans pour la troisième fois cette saison.

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Après avoir encaissé le premier but, les visiteurs se sont réveillés. La frappe de Hasan Kurucay est passée de peu à côté (33e). Mais Paderborn a trouvé à plusieurs reprises des brèches dans la défense habituellement si solide du champion de deuxième division. À la 34e minute, Marino a d'abord tiré largement au-dessus. Peu après, le meilleur buteur du club de Westphalie orientale a doublé la mise après une superbe percée en solitaire, avant de marquer à nouveau dans le temps additionnel.

Après la pause, Schalke est au moins revenu des vestiaires avec un peu plus d'élan, mais les visiteurs se sont fait prendre à plusieurs reprises en contre-attaque.