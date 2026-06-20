Inarrêtable, l’Allemagne bat son record historique… et dépasse le Brésil

L'Allemagne a une nouvelle fois confirmé l'une de ses principales caractéristiques historiques, en démontrant une fois de plus sa capacité à remonter au score dans les matchs difficiles, remportant une victoire palpitante contre la Côte d'Ivoire grâce à un but décisif, et ajoutant ainsi un nouveau chapitre à son long palmarès en Coupe du monde.

Menée au score après l’ouverture du score de Franck Kessié, le capitaine ivoirien, à la 30e minute, la Nationalmannschaft a renversé la vapeur grâce à un doublé de Deniz Undav : l’égalisation à la 68e, puis un but libérateur dans le temps additionnel (90e+4), synonyme de victoire 2-1. assurant ainsi la qualification de la Mannschaft pour les seizièmes de finale.

D’après les données de « Stats Foot », la Mannschaft porte à 16 son total de succès après avoir été menée au score, dépassant le Brésil (15).

Outre la confirmation de cette tradition, la Mannschaft enchaîne ainsi une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Selon la même source, la Mannschaft est désormais à une seule victoire de son record absolu, établi entre mai 1979 et juin 1980 avec douze succès de rang.

Les Ivoiriens sont ainsi la quatrième sélection africaine à avoir fait douter l’Allemagne dans un Mondial, après le Maroc (1970), l’Algérie (1982) et le Ghana (2014).

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