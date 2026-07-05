La Coupe du monde a souvent modifié le destin de certaines stars en dehors du terrain ; cette édition n’échappe pas à la règle avec le gardien de but cap-verdien Fozinha.

En l’espace de quelques jours, ce gardien jusqu’alors méconnu s’est mué en véritable phénomène sur Instagram.

À 40 ans, il est désormais le gardien le plus suivi au monde sur Instagram, devançant des légendes comme Buffon et Casillas, ainsi que les stars actuelles Courtois, Neuer et Martínez.

Avec ses coéquipiers, il a brillé lors de la Coupe du monde 2026 : pour leur première participation, ils ont atteint les seizièmes de finale et livré un match épique contre l’Argentine, championne en titre, avant de s’incliner 3-2 in extremis en prolongation, sur un but d’Aski (111^e). (111^e minute).

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Ce dimanche, son compteur affiche 25,7 millions d’abonnés.

Il devance désormais des références du poste, telles que l’Espagnol Iker Casillas (20,4 M), le Belge Thibaut Courtois (18 M), l’Argentin Emiliano Martínez (15,1 M) et l’Allemand Manuel Neuer (15 M).

Il devance aussi l’Italien Gianluigi Buffon (10,9 M), le Brésilien Alisson Becker (9,1 M), le Marocain Yassine Bounou (7,5 M), l’Italien Gianluigi Donnarumma (6,7 M) et le Français Mike Maignan (2,1 M).

Fozinha a pris part à la compétition forte de ses 92 sélections, confirmant son statut de figure emblématique de la génération qui a conduit le Cap-Vert vers son meilleur parcours continental.

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