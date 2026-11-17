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À 16 ans, Bastian Assomo enchaîne les buts et a déjà impressionné Vincent Kompany par ses performances.

Ces dernières années, le Bayern Munich s'est particulièrement tourné vers un club pour recruter de jeunes talents : le Hertha BSC. Le club bavarois y a recruté cinq adolescents au cours des dix dernières années. Quatre d'entre eux n'ont pas réussi à percer à Munich, même si Noel Aseko, sans avoir disputé le moindre match avec l'équipe première du Bayern, a rapporté au club une indemnité de transfert de douze millions d'euros lors de son départ à l'Eintracht Francfort cet été.

Le cinquième s'appelle Bastian Assomo. À 16 ans, il est évidemment trop tôt pour dire s'il parviendra à percer. Mais son potentiel, comme celui des autres jeunes talents venus de Berlin avant lui, est très prometteur. Et cet attaquant puissant affiche aussi une belle efficacité devant le but, aussi bien au Bayern, dont il marque régulièrement avec l'équipe réserve en Regionalliga, qu'avec la sélection allemande des moins de 17 ans, où il brille actuellement.

Mercredi dernier, il a fait ses débuts dans l'équipe entraînée par l'ancien joueur de Schalke Michael Prus et a inscrit un triplé lors de la victoire 4-0 contre la Lituanie. Trois jours plus tard, face à l'Irlande du Nord (7-0), il a même porté son record personnel à quatre buts en un match . Il compte désormais sept réalisations en deux rencontres internationales. Mardi, il pourra de nouveau montrer ce dont il est capable lorsque les jeunes Allemands affronteront l'Irlande du Nord en qualifications pour l'Euro.

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Assomo, qui mesure 1,90 m, a déjà fait forte impression sur l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, et son staff. Cet été, il a participé à la tournée asiatique de l'équipe première et a disputé des matches amicaux. Le voir devenir d'emblée le buteur des jeunes Allemands ne doit pas du tout surprendre Kompany : « On sait qu'il marque des buts », disait déjà l'entraîneur cet été, avant de rappeler, sans surprise, que le joueur de 16 ans avait encore beaucoup de travail devant lui. « Il a encore beaucoup, beaucoup d'aspects de son jeu à améliorer. Mais pour un attaquant de 16 ans, avec sa taille, c'est déjà bien qu'il marque des buts », expliquait Kompany.

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Assomo a également marqué avec l'équipe première : il a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-1 contre le Jeju FC, club sud-coréen, en remplaçant ainsi Harry Kane , absent de la tournée asiatique pendant la préparation en raison de ses vacances liées à la Coupe du monde. Début novembre, Kane a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2029. À son échéance, Assomo aura 19 ans et pourrait être devenu l'un des candidats à sa succession, ou du moins à un rôle de doublure.

Quelles sont les qualités de Bastian Assomo au Bayern ?

« Il marque des buts. C'est ce dont nous avons besoin », disait Tom Bischof cet été à propos d'Assomo, avant de couvrir l'adolescent d'éloges : « C'est impressionnant, à son âge, la façon dont il conserve le ballon. Il a aussi une très bonne finition, c'est un joueur de surface classique. » Voilà comment il décrivait les qualités du jeune attaquant, auteur de six buts en douze apparitions en Regionalliga Bayern. Plus important encore pour l'équipe du Bayern entraînée par Dante : après son mauvais départ, elle n'a perdu aucun des onze derniers matches auxquels Assomo a participé.

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« C'est un très bon footballeur, un attaquant classique », résumait Bischof. Et un attaquant classique n'a jamais fait de mal à aucune équipe, qu'il s'agisse du Bayern, des moins de 17 ans allemands ou de la sélection nationale allemande.

Selon kicker, Assomo pourrait même avoir un rôle à jouer dès cette saison si Kane devait avoir besoin de souffler au printemps, période si importante.