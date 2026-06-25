« Imaginez un peu ce que ça donnerait ? »… Neymar surprend tout le monde et dévoile une autre facette de Messi !

Le Brésilien Neymar da Silva a surpris les supporters en tenant des propos émouvants à propos de Lionel Messi, affirmant que la véritable personnalité de la légende argentine en dehors du terrain surpassait ce qu’il accomplissait sur le terrain, malgré les exploits historiques qu’il a réalisés tout au long de sa carrière.

Ces confidences ont été recueillies lors d’une intervention médiatique suivant son retour en sélection brésilienne, alors qu’il était interrogé sur sa relation avec l’Argentin.

« C’est quelqu’un qui, en dehors du terrain, est bien meilleur qu’il ne l’est sur le terrain, imaginez un peu ! Je suis donc très heureux de l’avoir connu et d’avoir joué à ses côtés, c’est un ami formidable. »

Il a ajouté : « On se parle beaucoup, et on s’est d’ailleurs parlé ces derniers jours. Il sait que je l’aime beaucoup. »

La star brésilienne a révélé la profondeur du lien qui l’unit à Messi en dehors des terrains, affirmant que le capitaine de l’Albiceleste lui porte également une affection particulière.

Au cours de l’entretien, un journaliste a fait remarquer que Messi se réjouissait du retour de Neymar sur la scène internationale, ce à quoi le joueur brésilien a répondu : « Oui, je le sais, car il m’aime beaucoup, et nous nous aimons aussi beaucoup l’un l’autre. »

Enfin, l’attaquant a adressé un message aux supporters argentins, qui lui ont toujours manifesté leur estime malgré la rivalité historique entre les deux sélections.

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« Je remercie tous les Argentins pour l’affection qu’ils me témoignent toujours, et je leur envoie à tous un gros câlin. »

Interrogé sur son retour en sélection brésilienne, il a qualifié ce moment d’« exceptionnel » après une longue période d’absence.

« Aujourd’hui, c’était un moment très spécial pour moi, cela faisait longtemps que je n’avais pas joué avec la sélection », a-t-il expliqué.

Il a conclu : « Ce retour est un sentiment formidable, une émotion immense. »

Il a joué son premier match avec la Seleção depuis 981 jours, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse, tôt ce jeudi matin. Remplaçant, il est resté sur la pelouse 13 minutes et a créé trois occasions de but.