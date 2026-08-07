La première journée de Keuken Kampioen Divisie de la saison 2026/27 a immédiatement offert du spectacle. Nouveau venu, Heracles Almelo a semblé laisser filer une avance de 0-3 contre le VVV-Venlo, mais a finalement remporté ce match complètement fou 3-4 grâce à un but venu d’ailleurs en toute fin de rencontre. Le NAC Breda, lui aussi promu, a également vécu une soirée mouvementée et s’est imposé à l’arraché 1-2 sur la pelouse du TOP Oss. Vitesse, en revanche, a laissé échapper la victoire contre le RKC Waalwijk à cause d’un carton rouge inutile pour son gardien Connor van den Berg.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-4

Tristan van Gilst a ouvert le score à la 38e minute sur penalty, après que Chafik Abbas a été fauché dans la surface de réparation. Juste avant la pause, David Vicente Robles a doublé la mise, avant que Jean-Paul N'Djoli ne porte le score à 0-3 à la 71e minute.

Le VVV semblait alors battu, mais Dean Zandbergen a totalement relancé le suspense avec deux buts en l’espace de cinq minutes. Entré en jeu, Devy Hendrikx a même égalisé à la 86e minute d’un superbe lob : 3-3. Heracles a frappé à nouveau deux minutes plus tard, lorsque N'Djoli, auteur de son deuxième but de la soirée, a inscrit le 3-4 de manière fabuleuse.

Le VVV pensait encore arracher le 4-4 dans le temps additionnel, mais ce but a été annulé pour hors-jeu. Heracles a ainsi fini par décrocher la victoire après une fin de match complètement folle.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

L’équipe à domicile a ouvert le score à la 18e minute par l’intermédiaire de Franslyn Nsingi, qui a profité de la fébrilité défensive du NAC pour inscrire le 1-0. Le NAC s’est ensuite procuré des occasions, notamment par Paul Gladon et Rio Hillen, mais le gardien Mike Havekotte a maintenu son équipe à flot à plusieurs reprises. Après la pause, Gladon a touché la barre, tandis que Mauresmo Hinoke a lui aussi trouvé les montants dans l’autre camp. Entré en jeu, Moussa Soumano a égalisé à la 69e minute en poussant au fond un ballon repoussé au second poteau : 1-1.

L’offensive finale du NAC semblait ensuite ne pas suffire, mais l’entraîneur Carl Hoefkens n’a lancé le jeune Reulen, 18 ans, qu’à la 90e minute. Ce changement s’est avéré gagnant, puisque deux minutes plus tard, Reulen était au bon endroit pour offrir au NAC une victoire 1-2.

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Naoufal Bannis a donné l’avantage aux joueurs d’Arnhem à la 38e minute après une mauvaise intervention défensive du RKC. Les joueurs de Waalwijk ont ensuite trouvé la barre puis le poteau avant la pause par l’intermédiaire de Jesse van de Haar et Azzedine Dkidak, mais sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard. En fin de match, le gardien de Vitesse Connor van den Berg a été expulsé après un coup de coude, avant que Finn Stokkers ne transforme le penalty accordé : 1-1. En supériorité numérique, le RKC a encore eu quelques minutes pour aller chercher la victoire, mais le score n’a plus évolué.

FC Dordrecht - Jong Ajax 2-1

Les Amstellodamois ont pourtant pris l’avantage après quatre minutes grâce à Pharell Nash, qui, servi par Mohamed Abdalla, a éliminé le gardien Calvin Raatsie avant de conclure dans le but vide. Deux minutes plus tard, Daniël Vetkal a déjà égalisé d’une frappe qui a fini dans le petit filet après être passée entre les mains du gardien fautif Joeri Heerkens.

À la 14e minute, Dordrecht a complètement renversé le match lorsque Jari Venema a adressé le ballon au second poteau et qu’Ayoub Ouarghi a marqué de près pour le 2-1. Jong Ajax s’est ensuite créé des occasions d’égaliser, notamment par Emre Ünüvar, Nash et Gabriël Monserrate, mais sans les convertir.

FC Emmen - Roda JC 1-0

Après une première période sans but, au cours de laquelle les deux équipes se sont procuré des occasions, Freddy Quispel a débloqué la situation à la 69e minute d’une belle frappe dans le coin opposé. Roda JC est ensuite parti à la recherche de l’égalisation et s’est encore approché du 1-1 en fin de match, mais le gardien Luca Karssies a maintenu son équipe à flot grâce à un arrêt important.







