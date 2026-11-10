Le nouveau rôle occupé par Frenkie de Jong au Barça a suscité une vive polémique aux Pays-Bas, au point qu'un ancien joueur de la sélection néerlandaise lui a conseillé de quitter le club catalan.

Khalid Boulahrouz, ancien joueur de la sélection néerlandaise et ancien joueur de Séville et de Chelsea, a conseillé à Frenkie de Jong de réfléchir longuement à son avenir après que Hansi Flick l'a utilisé comme arrière droit lors de la victoire face à l'Atlético de Madrid.

Lors de l'émission « Rondo » sur la chaîne Ziggo Sport, Boulahrouz a exprimé ses doutes quant au fait de faire évoluer le joueur hors de son poste d'origine au Barça.

Boulahrouz a déclaré, selon les propos rapportés par le journal Sport : « Si j'étais à la place de Frenkie, je commencerais à réfléchir sérieusement à ce que je veux », soulignant que l'utilisation de De Jong à plusieurs postes pourrait finalement se révéler contre-productive. Déplorant la situation du joueur du Barça, il a ajouté : « Ils l'utilisent comme une marionnette. »

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La principale inquiétude de Boulahrouz réside dans le fait que la solution temporaire devienne la norme. Il a déclaré : « Cette fois, c'était dix minutes, mais la prochaine fois, ils pourraient dire qu'il a déjà prouvé qu'il était capable de le faire, et qu'il jouera une demi-heure au poste d'arrière droit si nécessaire. »

Il a insisté sur la nécessité pour Frenkie de défendre son poste naturel : « Il faut alors te poser la question : est-ce vraiment ce que je veux ? C'est un milieu de terrain, et c'est là son poste idéal. Il peut aussi jouer comme axial défensif, mais s'il doit maintenant passer au poste d'arrière droit... »

Boulahrouz (44 ans) a mis en garde Frenkie de Jong en ces termes : « Sa bataille acharnée serait face à Pedri, car personne ne peut déloger Rodri. »

Un avis différent : Jansen défend De Jong

À l'inverse, Theo Janssen, ancien joueur de l'Ajax, a défendu Frenkie de Jong lors de la même émission, offrant un point de vue totalement différent, puisqu'il a salué l'apport du joueur face à l'Atlético de Madrid, affirmant que son entrée avait changé le cours du match.

Il a expliqué : « Quand tu le fais entrer, tu sais que tu as un milieu de terrain supplémentaire. Il lit bien les situations. Tu peux toujours lui transmettre le ballon. » Pour Janssen, De Jong a été la clé du retour du Barça, et il a affirmé : « Il a fait la différence dans ce match. Dès l'instant où il est entré, l'équipe a commencé à mieux fonctionner. »

De Jong lui-même avait évoqué son nouveau poste mardi, déclarant à ESPN : « Si l'entraîneur me demande de jouer en défense, je jouerai en défense. Mais ce n'est pas le plan à long terme. Tout le monde sait que je suis un milieu de terrain. »

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