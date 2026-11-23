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La remontée du Barça face à Villarreal a déclenché une nouvelle vague de polémiques avec le Real Madrid. Un ancien dirigeant du club catalan a profité de la victoire pour adresser des messages moqueurs à l'éternel rival, des déclarations qui remettent en lumière les tensions croissantes entre les deux camps, notamment autour de la polémique arbitrale revenue sur le devant de la scène ces derniers jours.

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Le Barça a décroché une victoire spectaculaire face à Villarreal (3-2) au Camp Nou, après avoir renversé un retard de deux buts. Il conserve ainsi la tête de la Liga avec 36 points, trois longueurs devant le Real Madrid. De quoi pousser Toni Freixa, ancien porte-parole du Barça et secrétaire sous le conseil d'administration de Sandro Rosell, à commenter le résultat sur ses réseaux sociaux.

« Le Barça est en tête, les autres continuent de rêver », a écrit Freixa après la rencontre, un message empreint d'une ironie évidente à l'égard du Real Madrid et de sa course au titre, avant de s'en prendre plus durement aux voix médiatiques réputées proches du club merengue.

« Le meilleur, en ce moment, c'est d'écouter les pleurs et les polémiques inventées de tous ceux qui pensaient que nous allions trébucher. Ils deviennent fous à cause de leur haine, pendant que nous, on s'amuse. C'est génial », a-t-il ajouté dans une autre publication.

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Ces déclarations de l'ancien dirigeant interviennent dans un contexte de tensions ravivées entre les deux clubs, après que Florentino Pérez, président du Real Madrid, a rouvert le dossier de l'affaire Negreira lors de l'assemblée générale du club merengue, critiquant le Barça au sujet des aides arbitrales présumées dont il aurait bénéficié au cours des deux dernières décennies.

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Pérez s'est appuyé sur des chiffres relatifs aux buts refusés depuis l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, soulignant que 42 buts avaient été annulés au Real Madrid contre 19 au Barça. Les supporters madrilènes se servent de cette statistique pour mettre en doute l'équité de la compétition, tandis qu'une partie des supporters barcelonais estime au contraire que le Real Madrid a davantage profité des décisions arbitrales au cours de son histoire.

Loin des polémiques en dehors du terrain, le Barça a apporté une réponse forte sur la pelouse. Mené de deux buts en moins de 10 minutes, après un début de match choc qui a réduit le Camp Nou au silence, il a refusé de baisser les bras et a réussi à revenir pour s'imposer 3-2, grâce à une attaque déferlante et à un pressing incessant sur Villarreal en seconde période.

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Malgré un penalty manqué à la 23e minute alors que le score était de 2-0, Lamine Yamal a été le grand artisan de cette révolte, menant les offensives catalanes et contribuant à imposer la mainmise de son équipe sur le jeu. Le Barça empoche ainsi trois points précieux et conserve ses trois longueurs d'avance sur le Real Madrid (36 points), avant d'affronter le club azerbaïdjanais de Sabah en Ligue des champions, mercredi prochain à Bakou.

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L'équipe de Hansi Flick doit s'imposer à l'extérieur pour renforcer ses chances de terminer la phase de ligue parmi les huit premiers et d'éviter les barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale. La remontée face à Villarreal a en tout cas offert aux joueurs un important regain de moral avant ce rendez-vous européen.

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