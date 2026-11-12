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Ilkay Gundogan susciterait un vif intérêt de la part de Basaksehir après avoir reculé dans la hiérarchie à Galatasaray. L’ancien milieu de Manchester City a très peu joué cette saison, ce qui alimente de fortes rumeurs autour d’un transfert controversé vers un autre club d’Istanbul pour relancer sa carrière.

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Gundogan en difficulté à Galatasaray

Le passage de Gundogan à Galatasaray se heurte à un sérieux obstacle cette saison : l’ancien milieu de Manchester City s’est soudain retrouvé écarté du onze de départ. Âgé de 36 ans, il n’a disputé que 74 minutes en compétition officielle cette saison, une chute spectaculaire pour un joueur qui occupait auparavant une place importante dans l’effectif.

Selon des informations des médias turcs relayées par BILD, Basaksehir suit sa situation de près et le considère comme un renfort idéal pour l’hiver. Le club stambouliote, rival de Galatasaray, souhaite renforcer son milieu de terrain en vue de la seconde moitié de la saison.

Gundogan a exprimé publiquement sa frustration face à cette soudaine diminution de son temps de jeu. Son mécontentement manifeste n’a fait qu’alimenter les spéculations grandissantes autour d’un départ imminent.

Rester à Istanbul, une option séduisante

Un éventuel transfert à Basaksehir présenterait un avantage particulier pour le milieu expérimenté : il pourrait rester à Istanbul sans bouleverser sa vie. Cette proximité rendrait un changement de club dans la ville bien plus attrayant qu’un transfert lucratif en Arabie saoudite.

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Si des clubs du Moyen-Orient souhaitent réellement le recruter, Gundogan semble réticent à quitter l’Europe pour le moment. Rester dans un environnement familier pourrait lui offrir les conditions idéales pour retrouver son meilleur niveau.

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Basaksehir a aussi déjà montré sa capacité à offrir un cadre fiable à des joueurs expérimentés de renom. Son ancien coéquipier en équipe d’Allemagne Mesut Ozil y a notamment terminé sa carrière de joueur en 2023.

Du titre à la mise à l’écart

Arrivé à Galatasaray à l’été 2025, Gundogan a immédiatement joué un rôle essentiel dans la conquête du 26e titre de champion du club. Mais la situation au sein de l’effectif a radicalement changé pendant la récente pause estivale, reléguant le meneur de jeu expérimenté loin dans la hiérarchie.

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Basaksehir constitue une autre option intéressante, avec un effectif qui compte déjà d’anciens joueurs de Bundesliga comme Davie Selke et Berkay Ozcan. Le club entretient aussi des liens historiques étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui affirme avoir participé à sa fondation et en a été le président.

En hommage à Erdogan, le club a retiré le numéro 12. Le président turc portait ce numéro lors du match inaugural du stade.

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Un départ cet été reste probable

Malgré les spéculations croissantes autour d’un transfert, Gundogan n’envisage actuellement pas de partir dès cet hiver. Le milieu de terrain a récemment bénéficié d’un temps de jeu conséquent lors de deux entrées en jeu, ce qui laisse penser qu’il est prêt à se battre pour sa place à court terme.

Une prolongation de son contrat actuel, qui expire en fin de saison, semble toutefois totalement exclue. La relation entre le joueur et Galatasaray paraît vouée à prendre fin dans quelques mois.

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La retraite ne figurant pas encore dans ses projets, Gundogan devra probablement trouver un nouveau club l’été prochain. Un transfert gratuit vers un autre club d’Istanbul reste une possibilité très crédible pour prolonger sa carrière.